АРМА разыскало активов на 100 млрд грн

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с начала года разыскало активов более чем на 7 млрд грн.

В целом с 2017 года АРМА разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 100 млрд грн.

Так, в 2017 году АРМА разыскало активы стоимостью 2,6 млрд грн, в 2018 – 22 млрд грн, $98 млн и 2 млн евро. В 2019 году стоимость разысканных денежных активов составила 34,8 млрд грн, $16,6 млн и 7,7 млн евро. В 2020 году АРМА разыскало 32,9 млрд грн, $130,9 млн и 6,9 млн евро, а с начала 2021 года стоимость разысканных активов составила 7,2 млрд грн.

С момента создания АРМА ежегодно растет динамика обращений от правоохранителей. В течение 2017-2021 годов АРМА обработало 7154 запроса, поступивших от следователей, детективов и прокуроров, а также от компетентных органов иностранных государств по выявлению и розыску активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве.

В частности, в 2017 году рассмотрено 69, в 2018 году – 1079, в 2019 году – 1685, в 2020 году – 2263, за 8 месяцев 2021 года – 2058 обращений.

Также в течение 2017 – первой половины 2021 гг. АРМА разыскало более 75,8 тыс. земельных участков, 32 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 5 тыс. единиц сельхозтехники, почти 10 тыс. единиц транспорта и 217 тыс. иного имущества (товары, продукция и тому подобное).

«Важно отметить, что АРМА обнародует информацию о стоимости разысканных активов только в тех случаях, когда эти активы имеют четкое денежное выражение. Речь идет о финансовых обязательствах, собственно денежных средствах и ценных бумагах. А вот информация о других разысканных активах – недвижимости, транспорте, товарах – подается без денежного эквивалента. Следовательно, стоимость найденных Агентством активов с учетом стоимости десятков тысяч единиц имущества значительно превышает 100 миллиардов гривен», – пояснил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.