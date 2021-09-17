Доля неработающих кредитов в банках снизилась до 35% - НБУ

В банковском секторе Украины доля неработающих кредитов (NPL) по состоянию на 1 сентября 2021 года снизилась до 35% против 36,3% на 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Телеграме.
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“Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 сентября снизилась до 35% (36,3% на 1 августа)”, – говорится в сообщении.
В Нацбанке добавили, что с начала года снижение доли NPL составило 6 п. п. и произошло в банках всех групп.
Напомним, в марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.
По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 года) до 41% (на 1 января 2021 года).
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