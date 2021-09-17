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Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обход

Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обход

Российская компания «Газпром» остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Об этом информирует Оператор ГТС Украины.

«1 октября 2021 года с начала новых газовых суток остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа объемом 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через «Турецкий поток».

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют, отмечают в ОГТСУ.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями обеих стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должен быть остановлен», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приводит пресс-служба.

По материалам УНН
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