Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обход

Российская компания «Газпром» остановила транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.
Об этом информирует Оператор ГТС Украины.
«1 октября 2021 года с начала новых газовых суток остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с
Сообщается, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа объемом 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через «Турецкий поток».
С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют, отмечают в ОГТСУ.
«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями обеих стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должен быть остановлен», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, слова которого приводит пресс-служба.
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