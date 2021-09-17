Facebook вводит новую функцию в Instagram и Messenger

Компания Facebook ввела обновление для Messenger и Instagram. Теперь в приложениях можно создавать групповые беседы.
Об этом пишет The Verge.
Facebook заявила, что возможность создавать групповые беседы – это огромный шаг вперед в амбициях компании. На данный момент обновления уже испытали 70% пользователей Messenger и Instagram.
Отмечается, что отныне в групповых беседах можно создавать опросы на любые темы. Компания добавила в Messenger индикатор, отображающий количество людей, которые одновременно набирают сообщение. Впрочем, пока не известно, появится ли этот индикатор в платформе фотоблога.
В частности, появилась возможность использовать функцию Facebook Watch Together, чтобы просматривать свою ленту Instagram вместе с друзьями.
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