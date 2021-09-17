0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

В Гонконге разработали миниатюрного робопса

В Гонконге разработали миниатюрного робопса

Гонконгский стартап MangDang создал миниатюрного робота Mini Pupper.
Об этом сообщает New Atlas.

Согласно данным компании, длина аппарата составляет 209 мм, ширина – 109 мм, а высота – 165 мм. Его общий вес равен 500 грамм.

Четвероногий робот может быть запрограммирован заранее или может дистанционно управляться в режиме реального времени.

Также Mini Pupper имеет LCD-экран, который можно запрограммировать для отображения различных эмоций.

При 30-минутной зарядке батареи аппарата в 800 мегаампер в час, робот сможет быть активным в течение примерно 25 минут.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.