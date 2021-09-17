В Гонконге разработали миниатюрного робопса

Гонконгский стартап MangDang создал миниатюрного робота Mini Pupper.

Об этом сообщает New Atlas.

Согласно данным компании, длина аппарата составляет 209 мм, ширина – 109 мм, а высота – 165 мм. Его общий вес равен 500 грамм.

Четвероногий робот может быть запрограммирован заранее или может дистанционно управляться в режиме реального времени.

Также Mini Pupper имеет LCD-экран, который можно запрограммировать для отображения различных эмоций.

При 30-минутной зарядке батареи аппарата в 800 мегаампер в час, робот сможет быть активным в течение примерно 25 минут.