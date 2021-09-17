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Клиентам ПУМБ из Львовской области стала доступна дополнительная компенсация процентов по оформленным кредитам

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) подписал совместную программу с Фондом развития предпринимательства и Львовской областной государственной администрацией о дополнительной компенсации клиентам банка процентов по инвестиционным кредитам, оформленным в рамках государственной программы поддержки «Доступные кредиты 5-7-9%».

Дополнительная компенсация поможет снизить процент кредитных обязательств до 0% тем клиентам, которые осуществили инвестиции и создали рабочие места во Львовской области в соответствии с условиями совместной программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Инициатива призвана расширить возможности для малого и среднего бизнеса, поддержать региональное развитие предпринимательства, в частности способствовать увеличению объемов производства, экспорта и импортозамещения, внедрению инноваций и созданию рабочих мест и предприятий в регионах с целью возвращения трудовых мигрантов в регионы Украины.

Напомним, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины и Премьер-министра Украины для упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию. ПУМБ занимает второе место среди самых активных банков-участников программы, а объем выданных средств на поддержку предпринимательства составляет 6,8 млрд грн.

По материалам ПУМБ
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