Как получить помощь в частных медучреждениях бесплатно

Пациенты могут получить медицинскую помощь в частных медучреждениях бесплатно. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что за это заплатит Национальная служба здоровья, если медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ.
Как сообщает Правительственный портал, в настоящее время в стране 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют договоры с НСЗУ. Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, работающих с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги бесплатно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты.
Как получить бесплатную медицинскую помощь в частном учреждении:
Какие медицинские услуги можно получить в частном медучреждении?
Какие именно услуги частное медицинское учреждение предоставляет бесплатно — зависит от того, по каким пакетам медицинских услуг оно имеет контракт с Национальной службой здоровья.
Частные заведения имеют с НСЗУ соглашения по следующим направлениям:
Какие именно частные учреждения подписали договор с Национальной службой здоровья, можно проверить на сайте НСЗУ в разделе «е-данные» на дашборде «Заключенные договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий».
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