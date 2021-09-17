Как получить помощь в частных медучреждениях бесплатно

Пациенты могут получить медицинскую помощь в частных медучреждениях бесплатно. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что за это заплатит Национальная служба здоровья, если медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ.

Как сообщает Правительственный портал, в настоящее время в стране 271 частное медучреждение и более 500 врачей-ФЛП имеют договоры с НСЗУ. Это почти 25% поставщиков медицинских услуг, работающих с НСЗУ. Все они предоставляют медуслуги бесплатно и в полном объеме в пределах пакетов, по которым они заключили контракты.

Как получить бесплатную медицинскую помощь в частном учреждении:

во-первых, пациент может заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, который работает как ФЛП или работает в частном медучреждении;

чтобы получить медицинскую услугу в частном учреждении на специализированном уровне бесплатно, пациенту нужно получить электронное направление у семейного врача, который также может работать как ФЛП или в частной больнице. С электронным направлением пациент выбирает частное учреждение, которое предоставляет нужную ему медицинскую услугу и имеет договор с НСЗУ по этому пакету.

Какие медицинские услуги можно получить в частном медучреждении?

Какие именно услуги частное медицинское учреждение предоставляет бесплатно — зависит от того, по каким пакетам медицинских услуг оно имеет контракт с Национальной службой здоровья.

Частные заведения имеют с НСЗУ соглашения по следующим направлениям:

Оказание медицинской помощи взрослым и детям в амбулаторных условиях — 57 учреждений.

Приоритетные амбулаторные услуги по раннему выявлению онкозаболеваний — 55 медучреждений.

Вакцинация против COVID -19 — 51 частное медучреждение и 14 врачей ФЛП .

-19 — 51 частное медучреждение и 14 врачей . Хирургические операции — 14.

Сопровождение и лечение пациентов с туберкулезом на первичном уровне — 5 частных учреждений и 5 врачей- ФЛП .

. Услуги по реабилитации пациентов — 8.

Гемодиализ — 7 заведений.

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека (и подозрением на вич) — 2 заведения.

Ведение беременности в амбулаторных условиях — 5.

Помощь пациентам с онкологией — 6.

Медицинская помощь при инсульте — 2.

Лечение инфарктов — 2.

Стационарная медицинская помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID -19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2, которая предоставлялась в течение апреля — мая 2021 г. — 1 учреждение.

Какие именно частные учреждения подписали договор с Национальной службой здоровья, можно проверить на сайте НСЗУ в разделе «е-данные» на дашборде «Заключенные договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий».