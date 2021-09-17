С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)

Для 80% населения тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года будет снижен. Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, узнал подробности.
Тариф составит 1,44 грн за кВтч при условии потребления до 250 кВт*ч в месяц.
Для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, цена будет оставаться неизменной — 1,68 грн за весь объем потребления.
Как сообщает Министерство энергетики, благодаря разработанной Министерством финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.
«Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона.
Напомним, что за год коммуналка выросла на 22%, при этом электричество — на 36,6%.
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