С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)

Для 80% населения тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года будет снижен. Finance.ua как портал, заботящийся об экономии, узнал подробности.

Тариф составит 1,44 грн за кВтч при условии потребления до 250 кВт*ч в месяц.

Для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, цена будет оставаться неизменной — 1,68 грн за весь объем потребления.

Как сообщает Министерство энергетики, благодаря разработанной Министерством финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

«Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона.

Напомним, что за год коммуналка выросла на 22%, при этом электричество — на 36,6%.

Справка Finance.ua:

НАЭК Энергоатом уже начал работу по новой модели. 23 сентября компания продала на аукционах электроэнергию в объеме 1,38 млн МВт·ч для поставки населению в октябре 2021 года.

«Укргидроэнерго» уплатило 1 млрд грн ГП «Гарантированный покупатель» и обеспечило авансирование услуг по поставке электроэнергии по новому сниженному тарифу.

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