Канадский инвестор прогнозирует стремительный рост криптовалюты

Канадский венчурный капиталист и основатель компании Social Capital Чамат Палихапитийя заявил, что Bitcoin уже вытеснил золото и скоро это отразится на капитализации криптовалюты.

«Bitcoin, я думаю, фактически заменил золото. И он продолжит делать это», — заявил Палихапитийя.

По его словам, рыночная капитализация BTC «будет только расти». Ранее предприниматель заявлял, что курс Bitcoin достигнет $200 тыс. за одну монету, и советовал инвесторам сохранять хотя бы 1% своего капитала в этой криптовалюте.

Несмотря на поддержку компании Tesla Илона Маска, недавно канадский предприниматель также заявил, что полностью избавился от акций производителя электрокаров.

«У меня нет бесконечного пула капитала. Поэтому, когда у меня появляются идеи, деньги должны откуда-то поступать», – говорил Палихапитийя.

Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.