Эдвард Дубинский: финрегулятор США «положил глаз» на криптовалюты

Американский финансовый регулятор «положил глаз» на криптовалюты, и ожидается, что в течение года он анонсирует правила по регулированию рынка «крипты».

Вот несколько причин, почему я ожидаю эти регулятивные меры:

1. Пятого августа Председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC), Гэри Генслер, обратился в Конгресс США с официальной просьбой предоставить SEC больше полномочий для регулирования торговли и кредитования криптовалют, а также платформ децентрализованного финансирования (DeFi).

Конгресс настаивает на более жестком надзоре за криптовалютой со стороны регулятора, и Генслер в своем обращении, похоже, поддержал эти приоритеты. Он написал, что, по его мнению, «инвесторы, использующие крипто платформы, недостаточно защищены».

Генслер добавил: «Считаю, что сейчас у нас есть криптовалютный рынок, на котором многие токены могут быть незарегистрированными ценными бумагами без обязательного раскрытия информации или надзора за рынком».

Именно вот эта классификация криптовалют как «неурегулированные ценные бумаги» и волнует SEC. Нам всем понятно, что это просто вопрос времени, перед тем как SEC классифицирует криптовалюты как ценные бумаги и выпустит правила о том, как они будут регулироваться. Какие права будут иметь торговые платформы и инвесторы, и на что нет.

2. Седьмого сентября криптовалютная биржа Coinbase заявила, что SEC формально пригрозила подать в суд на биржу, если Coinbase продолжит со своим намерением запустить новую функцию для клиентов, которая называется Lend.

Эта функция намерена позволить клиентам Coinbase (у которых есть в наличии криптовалюты на счетах. — Ред.) «давать в займы» свои криптовалюты.

Логика в этой функции такая: для того, чтобы спекулянт смог сыграть на понижении цены криптовалюты, он должен иметь данный актив в наличии.

Если у него нет актива в наличии, он с помощью Lend сможет одолжить сначала у биржи желаемое количество криптовалюты, продать ее (к примеру, в ожидании падения цены), и если окажется прав (цена валюты упадет), он позднее выкупит данное количество назад и вернет его бирже, зарабатывая прибыль на разнице в цене.

Биржа уже со своей стороны вернет данное количество актива назад «участнику-кредитору». Естественно, биржа будет брать за данную услугу комиссию у клиентов.

SEC и Coinbase прекрасно понимают, что функция Lend — это в чистой форме спекуляция (так называемый «шортинг»), который уже давно практикуется в мире ценных бумаг, особенно акций.

SEC логично утверждает, что, разрешив Coinbase эту функцию предлагать своим клиентам, биржа таким образом внедряет практику «шортинга» в мир криптовалют.

Однако криптовалюты не классифицируются сегодня, как ценные бумаги, и SEC поэтому намерена это поменять.

Что это все означает для частных инвесторов?

На первый взгляд, это плохая новость для инвесторов в криптовалюты, потому что криптовалюты для многих являются независимым инструментом, который существует в отдельности от традиционного финансовой системы.

Регулирование криптовалют моментально переносит этот актив из отдельного и независимого сообщества в традиционный мир, сделав из криптовалют по сути еще один финансовый инструмент.

Выпуск и торговля криптовалютами приобретут правила и ограничения. На новостях о начале регулирования криптовалют нам логично ожидать, что их цены упадут.

Логично ожидать, что более сомнительные криптовалюты (к примеру, как Dogecoin) пострадают больше, чем такие, как Bitcoin и Ethereum.

Можно также ожидать, что регулирование приведет в конечном пути даже к исчезновению некоторых криптовалют.

Но среднесрочная (и даже долгосрочная) перспектива у криптовалют от регулирования необязательно негативная.

Регулирование — не только означает ограничение прав и свободы действий; регулирование также легитимирует некоторые криптовалюты.

Регулирование придаст правила игры для рынка криптовалют, создаст более основательные практики торговли и их хранения. В итоге приведет к инвестиционным фондам и продуктам для частных инвесторов.

А отсутствие неденежных инвестиционных продуктов на основе криптовалют сегодня заметно и очень востребовано.

Эдвард Дубинский, инвестор и финансист. Основатель и управляющий партнер компании Fintelect