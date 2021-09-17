Эксперт подсчитал, в какую сумму украинцам обойдется тепло по новым тарифам

Уже через несколько недель начнется отопительный сезон и станет известно, сколько будет стоить украинцам зимой 2021−2022 года отопление домов. Хоть в Кабмине и заявляли, что планов повышать тарифы нет, но добавляли, что цены могут колебаться в зависимости от регионов и предприятий теплокоммунэнерго.

Как прогнозирует руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, основные проблемы с тарифами на тепло ощутят на себе жители малых и средних городов.

Так, по его информации, в Каневе стоимость тепла для населения увеличится на 35%, для других потребителей — на 13%. «Стоимость Гка будет 2581,85 грн с НДС. Отопление для однокомнатной квартиры 40 м. кв. обойдется в 2500 грн. Жители двухкомнатной квартиры в 60 м. кв. будут вынуждены за тепло платить до 3500 грн. Как метко написали мне в комментах, после такого подорожания жильцы 2−3 комнатных квартир за отопление платить не будут», — пишет эксперт на своей странице в соцсетях.

Олег Попенко также утверждает, что КП «Киевтеплоэнерго» поднимет стоимость теплоносителя для киевлян на 50%, а КП «Черкассытеплокоммунэнерго» — на 35%. Впрочем, по его информации, мэр Черкасс не подписал решение исполкома о повышении тарифов на тепло.

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