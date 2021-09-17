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Блокирует развитие инфраструктуры: на арендатора земли возле аэропорта «Киев» подали в суд

Блокирует развитие инфраструктуры: на арендатора земли возле аэропорта «Киев» подали в суд

Соломенская окружная прокуратура Киева в судебном порядке требует расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 5,2 га и стоимостью более 140 млн грн возле аэропорта «Киев».

Об этом в Телеграме сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что решением Киевского городского совета еще в 2005 году передан в аренду участок рядом с международным аэропортом «Киев» имени Игоря Сикорского для строительства, эксплуатации и обслуживания автомобильно-терминального комплекса.

Вопреки условиям, установленным оспариваемым договором, и срокам строительство комплекса даже не началось.

Этим ущемлены интересы государства и территориальной общины, поскольку Киевсовет лишен возможности эффективно использовать земельный участок, развивать инфраструктуру города.

Учитывая изложенное, Соломенская окружная прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды и возврате участка.

Хозяйственный суд Киева назначил подготовительное судебное заседание на 7 октября.

По материалам Укринформ
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