Кредитование МСБ в Украине - эксперт о развитии рынка

В Украине активно развивается кредитование малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил банкир, эксперт по международной экономике и финансам Руслан Спивак во время конференции Access2Finance.

«Количество продуктов, которые появляются на рынке для этого сегмента расширяется. Совокупно на малый и средний бизнес в этом году мы выдали более 8 млрд гривен, в среднем прирост 30−45% в зависимости от сегмента», — говорит Спивак.

По мнению Спивака, особенность кредитования МСБ — это не гомогенный сегмент.

«Микросегемент — это частные предприниматели, подходы к которым скорее близки к физическим лицам. Есть микрокомпании, у которых еще нет баланса. Им надо помогать „плыть“ с банком на одной волне, обучая их финансовой грамотности приходить к ресурсу, который они могут использовать в банке, — отмечает Спивак. — Существуют более сильные компании — малый и средний бизнес. Это компании, у которых есть понятная отчетность, уровень прозрачности и они уже близки к стандартам финансирования. Они действуют в корпоративном сегменте и в целом в мировой практике».

Банкир подчеркивает, что в этом году пандемия сильно повлияла на малый и средний бизнес. Но средний бизнес очень быстро адаптировался, наблюдался отложенный спрос, который задержался с прошлого года.

«В этом году весь банковский рынок видит, насколько растут темпы кредитования этого сегмента. В структуре большинства банков в этом году МСБ занимает от 50−70% роста. С точки зрения доступа к финансированию — он самый высокий за всю историю Украины.

Компоненты, которые могут помогать МСБ:

Первое — сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые позволят делать элементы «рискшеринга». Это очень хорошо помогает включить эти компании в программы, снизить уровень риска и выдать эти деньги клиентам.

Второе — работа через экосистемы – это плотное взаимодействие между большим корпоративным сегментом и сегментом МСБ , потому что у каждого крупного юрлица есть тысячи партнеров.