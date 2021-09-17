Кредитование МСБ в Украине - эксперт о развитии рынка

В Украине активно развивается кредитование малого и среднего бизнеса.
Об этом заявил банкир, эксперт по международной экономике и финансам Руслан Спивак во время конференции Access2Finance.
«Количество продуктов, которые появляются на рынке для этого сегмента расширяется. Совокупно на малый и средний бизнес в этом году мы выдали более 8 млрд гривен, в среднем прирост 30−45% в зависимости от сегмента», — говорит Спивак.
По мнению Спивака, особенность кредитования МСБ — это не гомогенный сегмент.
«Микросегемент — это частные предприниматели, подходы к которым скорее близки к физическим лицам. Есть микрокомпании, у которых еще нет баланса. Им надо помогать „плыть“ с банком на одной волне, обучая их финансовой грамотности приходить к ресурсу, который они могут использовать в банке, — отмечает Спивак. — Существуют более сильные компании — малый и средний бизнес. Это компании, у которых есть понятная отчетность, уровень прозрачности и они уже близки к стандартам финансирования. Они действуют в корпоративном сегменте и в целом в мировой практике».
Банкир подчеркивает, что в этом году пандемия сильно повлияла на малый и средний бизнес. Но средний бизнес очень быстро адаптировался, наблюдался отложенный спрос, который задержался с прошлого года.
«В этом году весь банковский рынок видит, насколько растут темпы кредитования этого сегмента. В структуре большинства банков в этом году МСБ занимает от 50−70% роста. С точки зрения доступа к финансированию — он самый высокий за всю историю Украины.
Компоненты, которые могут помогать МСБ:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование13 ч. назад - 18792 24
Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячный5 ч. назад - 1771 10
После разделения ПриватБанка на «хороший» и «плохой» банки его можно продавать, — Гелетий10 ч. назад - 627 5
Количество долгов за коммунальные услуги увеличилось в полтора раза11 ч. назад - 1119 5
Михаил Федоров: цифровой доллар, гривна, евро — суть сложностей и возможности11 ч. назад - 504 3
Средняя зарплата в Киеве - 35 тыс. грн - исследование13 ч. назад - 18792 24
Кабмин предложил изменить налоговый период с квартального на ежемесячный5 ч. назад - 1771 10
Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу недели12 ч. назад - 1307
Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок10 ч. назад - 1176
Китай впервые показал истребители-«невидимки» (видео)21 ч. назад - 1169
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1748 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 465 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1596 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1168 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1085 5