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Кредитование МСБ в Украине - эксперт о развитии рынка

Кредитование МСБ в Украине - эксперт о развитии рынка

В Украине активно развивается кредитование малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил банкир, эксперт по международной экономике и финансам Руслан Спивак во время конференции Access2Finance.

«Количество продуктов, которые появляются на рынке для этого сегмента расширяется. Совокупно на малый и средний бизнес в этом году мы выдали более 8 млрд гривен, в среднем прирост 30−45% в зависимости от сегмента», — говорит Спивак.

По мнению Спивака, особенность кредитования МСБ — это не гомогенный сегмент.

«Микросегемент — это частные предприниматели, подходы к которым скорее близки к физическим лицам. Есть микрокомпании, у которых еще нет баланса. Им надо помогать „плыть“ с банком на одной волне, обучая их финансовой грамотности приходить к ресурсу, который они могут использовать в банке, — отмечает Спивак. — Существуют более сильные компании — малый и средний бизнес. Это компании, у которых есть понятная отчетность, уровень прозрачности и они уже близки к стандартам финансирования. Они действуют в корпоративном сегменте и в целом в мировой практике».

Банкир подчеркивает, что в этом году пандемия сильно повлияла на малый и средний бизнес. Но средний бизнес очень быстро адаптировался, наблюдался отложенный спрос, который задержался с прошлого года.

«В этом году весь банковский рынок видит, насколько растут темпы кредитования этого сегмента. В структуре большинства банков в этом году МСБ занимает от 50−70% роста. С точки зрения доступа к финансированию — он самый высокий за всю историю Украины.

Компоненты, которые могут помогать МСБ:

  • Первое — сотрудничество с международными финансовыми организациями, которые позволят делать элементы «рискшеринга». Это очень хорошо помогает включить эти компании в программы, снизить уровень риска и выдать эти деньги клиентам.
  • Второе — работа через экосистемы – это плотное взаимодействие между большим корпоративным сегментом и сегментом МСБ, потому что у каждого крупного юрлица есть тысячи партнеров.
  • Третье — цифровизация. Пандемия вытолкнула весь банковский сектор в эту зону. Если ранее здесь были в основном необанки, сейчас все традиционные банки присутствуют в этом сегменте. Доступ через сайт, через платформы-агрегаторы позволяют клиенту намного быстрее получить понимание, если ли финансирование в конкретной институции и на каких условиях. Это все облегчает МСБ возможность планирования своей бизнес-деятельности.
По материалам Finance.UA
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