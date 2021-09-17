Юрий Прус: с какой суммой стоит задумываться об инвестировании

Однажды ко мне на встречу пришла женщина 50 с лишним лет, которая сама растила сына с инвалидностью и всю жизнь экономила. Она хотела стать нашим клиентом. Но я предложил ей потратить деньги на себя по примеру героини книги «Ешь, молись, люби» и улететь в Италию. Есть пиццу возле фонтана, танцевать на площади и наконец-то почувствовать вкус жизни. Почему я дал ей такой совет? Женщина всю жизнь находится в стрессе, во всем себе отказывает. Откладывать и инвестировать – это не то, чего она на самом деле хочет.

Почему миллионеры не знают, сколько у них точно денег

К экономии я отношусь плохо, из-за неё люди страдают, когда вынуждены себя ограничивать. Я против этого. Жизнь нам в радость дана. И если вам важно много тратить, трудно совместить много дорогих покупок и сбережения.

Потребление – это не вся радость, есть и другие. Самое простое – общение с другими людьми. Проведите время с детьми, близкими, друзьями, и в этом тоже может заключаться счастье. Если находить счастье во внутреннем мире, эмоциях, переживаниях, у вас останется много лишних денег.

Многие думают, что когда их состояние достигнет миллиона – они увидят стопку банкнот или выписку из банка. Но это не так. К тому времени у вас будет много активов. И вы поймете, что точно не знаете, сколько у вас денег. Потому что неизвестно, сколько стоит каждый из них.

Банальный пример. Представим, что вы купили квартиру. В прошлом году она подорожала на 10%, а в этом – подешевела на 5%. Вы примерно понимаете, сколько она стоит. Но сколько точно – нет.

К своему первому миллиону можно прийти несколькими путями. Например, предпринимательством. Я горжусь тем, что в своей жизни не получил ни одной зарплаты. Так сложилась моя жизнь. Но можно накопить эту сумму, и будучи наемным сотрудником. Подсчитать, сколько удается откладывать, и учесть свой доход. И в такой ситуации легко предположить, в какой временной точке станете миллионером.

Когда стоит откладывать

Когда стоит задуматься об инвестировании? Предположим, у молодого человека есть $100. Что с ними делать? Инвестировать в себя. Но не в новый костюм, который быстро износится, а в знания.

Если удалось скопить $1 тыс., инвестируйте в свое развитие – в образование.

Когда человек думает о деньгах, он начинает смотреть на мир под другим углом. К примеру, заходит в ресторан и задается вопросом, как заведение в этом районе платит такую дорогу аренду. А если вы просто потребитель, то думаете, какой в этом ресторане отличный коктейль и вкусная рыба.

У инвесторов с небольшим размером сбережений и потери от инфляции минимальны. Например, у вас на руках $10 тыс. и инфляция составит не 2%, как в США, а допустим, 5% в год. Это не те деньги, о потере которых вы будете сокрушаться.

Об инвестициях нужно думать, имея сумму от $10 тыс. Чтобы понять, какое направление выбрать, лучше посмотреть на портрет человека.

Человек склонный к риску может вкладывать в криптовалюты и фондовый рынок, самостоятельно изучать все нюансы и набивать собственные шишки.

Человек осторожный может доверить управление капиталом компании с наработанным годами опытом и передать средства в управление, разместить деньги в займы под залог недвижимости, купить сертификаты закрытых инвестфондов.

Независимо от направления в среднем по рынку можно рассчитывать на доходность 10%-12% годовых в валюте. На капитале от $10 тыс. это небольшая, но приятная «плюшка». За $1 тыс. можно похвалить себя велосипедом, поездкой, обучением. Приятным бонусом, который невозможно получить, если хранить деньги «под матрацем».

При инвестициях более $100 тыс. вопрос надежности приобретает еще больший вес. Я советую всем инвестировать в понятный ему продукт. Предположим, вы профессионал в определенной сфере, к примеру, в IT. Вы прекрасно разбираетесь в этой сфере компетенций и можете умело и смело инвестировать во что-то, что связано с IT сегментом.

Универсальная ценность для многих инвесторов – недвижимость. Можно попробовать купить квартиру и сдавать ее в аренду, это не самый современный, но тоже путь. Надо узнать о плюсах, минусах, рисках.

Начав инвестировать, вы поймете, что деньги необязательно надо зарабатывать тяжелым трудом. Помните песню группы Nautilus Pompilius под названием «Скованные одной цепью»? Там говорится, что мерилом работы считают усталость. Я считаю, не обязательно сильно уставать, можно свою работу планировать рационально.

Люди, которые принимают решение об инвестициях, допускают несколько ошибок.

Первая – это поиск сакрального инструмента. Кажется, стоит вложить деньги в определенную сферу – и понеслось. Но на самом деле, каждые 8-10 лет наше восприятие меняется, и мы хотим чего-то нового.

Вторая ошибка частных инвесторов – диверсификация. Представьте, что вы хотите доехать до определенного города и покупаете билет на поезд, самолет и автобус. С тем расчетом, если опоздаю, например, на самолет, то поеду на поезде. Диверсификация говорит о том, что вы не разбираетесь в том, во что вкладываете и уже готовы терять. Частному инвестору это не подходит. Кто может позволить себе такую стратегию? Крупный игрок, который оперирует сотнями миллионов или миллиардами долларов.

Однажды американский инвестор Уоррен Баффет пришел на съемочную площадку сериала Breaking Bad, чтобы записать ролик для ежегодного собрания акционеров своей компании. Актер Брайан Кренстон, который исполнил главную роль в фильме, поинтересовался у мультимиллиардера, как ему удалось достичь такого успеха. Баффет ответил, что старается принимать правильные решения. Некоторые оказываются неправильными, но главное, чтобы правильных было всегда больше. В инвестициях так же.

Юрий Прус, владелец украинского инвестиционного Multi-family Office Advance Finance Alliance