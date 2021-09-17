Правительство выделило еще 205 млн грн на COVID-доплаты для медиков

Кабинет Министров выделил еще 205 млн грн на доплаты медицинским работникам, которые борются с COVID-19.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
«Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским работникам и другим работникам лабораторных подразделений министерства, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении.
Так, правительство выделило на доплаты дополнительные 205 млн грн.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, из них 168 тыс. грн пойдет на зарплаты медикам. А 56 млн грн потратят на начисление доплат для 4615 работников в среднем размере до 215,5% зарплаты.
Шмыгаль подчеркнул, что это является насущной потребностью, учитывая высокую нагруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
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