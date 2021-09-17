В Киеве двое мужчин пытались сбыть 240 тысяч фальшивых долларов

В Киеве правоохранители разоблачили дуэт злоумышленников в сбыте фальшивой иностранной валюты. Сообщники наладили незаконный бизнес по закупке за рубежом поддельных долларов и продаже их на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители задержали двух человек за сбыт фальшивой иностранной валюты на сумму 240 тысяч долларов. Злоумышленниками оказались 42-летний уроженец Луганской области и 34-летний житель Львовской области.
Фигуранты через сеть интернет познакомились с мужчиной и предложили ему обменять иностранную валюту. Правонарушителей задержали после проведения и документирования контрольных закупок и при попытке сбыта партии фальшивой валюты на сумму 240 тысяч долларов. Изъятые купюры направлены на проведение соответствующей экспертизы.
Фото: Нацполиции
Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины – хранение, приобретение, перевозка с целью сбыта, а также сбыт незаконно изготовленной поддельной иностранной валюты, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.
Фото: Нацполиции
Также следователи обратились с ходатайством в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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