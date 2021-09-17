Mercedes-Benz представил новый Maybach

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил новый автомобиль премиум-класса Mercedes-Maybach Edition 100.
Об этом сообщает CarBuzz.
Всего в мире будет изготовлена сотня экземпляров, а продажи начнутся уже в первой половине следующего года.
В середине нового Maybach установлен двигатель V12 с мощностью в 621 лошадиную силу. Также в автомобиле будет доступна высококачественная звуковая система Burmester 4D и сиденья с подогревом с функцией массажа.
Фото: CarBuzz
Внешняя сторона автомобиля будет выкрашена в два оттенка – серебристый и голубой в то время, как внутренняя в белый и серый.
Пока официальной информации о цене нет, однако эксперты предполагают, что стоимость одного экземпляра может составлять около 250 тысяч долларов США.
Фото: CarBuzz
Отмечается, что Mercedes-Maybach Edition 100 был представлен по случаю 100-летия люксового бренда немецкого автопроизводителя в этом году.
Фото: CarBuzz
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