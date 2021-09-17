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Идея Банк ввел предоставления всех банковских услуг с помощью приложения Дия

Новые и действующие клиенты Идея Банка, которые имеют цифровые паспорта (ID-карты), смогут пройти идентификацию через Дия для получения всех банковских услуг во всех отделениях банка по всей стране.

Теперь клиентам, которые имеют электронный паспорт в в мобильном приложении Дия, больше не нужны бумажные документы для подтверждения своей личности в отделении банка. Они смогут получить все услуги в банке, имея с собой смартфон с е-паспортом.

Теперь в отделениях Идея Банка клиентам с е-паспортами доступны все стандартные банковские сервисы:

  • открытие счетов;
  • открытие карт;
  • оформление и пополнение депозитов;
  • выплата процентов по депозитам;
  • получение кредитов;
  • осуществление платежей и переводов в кассах банка.

Напомним, в августе 2021 Идея Банк ввел возможность осуществления кассовых операций с помощью цифровых документов в приложения Дия.

Идея Банк Украина работает на рынке с 1989 года. За 32 года практики банк сформировал деловую репутацию надежного финансового партнера, который предлагает потребителям продукты и сервисы европейского качества.

Идея Банк входит в европейской финансовой группы Getin Holding S.A. (Польша).

Getin Holding S.A. (Польша) принадлежит 100% акций банка.

Дия – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Все очень удобно и всегда под рукой в смартфоне.

На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карти и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПЛ), а также внутренний и внешний COVID -сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дия.Пидпыс – самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

По материалам Идея Банк
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