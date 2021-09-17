Revolut планирует запустить свой токен

Финтех-стартап Revolut, среди соучредителей которого есть украинец Влад Яценко, планирует запустить собственный криптографический токен.
Об этом сообщает профильное издание о криптовалюте CoinDesk со ссылкой на два источника.
По словам одного из собеседников издания, Revolut работает над чем-то вроде биржевого токена, такого как BNB который выпустила биржа Binance, а не над стейблкоином.
Токен BNB можно использовать для оплаты товаров и услуг, а также для участия в эксклюзивных продажах токенов.
По словам другого собеседника издания, токен от Revolut будет похож на токены Wirex (WXT) и Nexo.
Отмечается, что сроки запуска собственного токена Revolut зависят от одобрения Управлением финансового надзора Великобритании (FCA). Второй источник сообщил, что планы Revolut по запуску собственных токенов пока сосредоточены на Европе и других странах за пределами США.
Ранее сообщалось, что финтех-стартап Revolut стал самым дорогим стартапом Британии, увеличив оценку до $33 млрд в рамках нового раунда инвестиций. Это сделало соучредителя Revolut Влада Яценко миллиардером.
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