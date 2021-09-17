Банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов, — Гелетий

Банки должны финансировать розничный кредитный портфель не только за счет депозитов, но и вкладывать часть своего капитала. В этом сегменте довольно значительные риски, а банки в значительной степени зависят от макроэкономической среды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

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«Розничный сегмент в течение этого года растет уже где-то на 30%. Если говорить о вопросе оценки рисков, то, безусловно, он является ответственностью банков. Но для обеспечения финансовой стабильности мы также должны реагировать, НБУ должен защищать депозиты», — отметил он.

Именно по этой причине, как объяснил Гелетий, НБУ с 1 января следующего года вводит повышение веса риска до 150% по розничному портфелю.

«Не думаю, что это будет проблемой для банков. У них есть запас капитала, особенно если мы говорим о крупнейших игроках. У них абсолютно адекватные позиции капитала», — объяснил замглавы НБУ.