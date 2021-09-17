На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Запорожской таможне на десятки миллионов гривен. Должностные лица умышленно нарушали процедуру административных взысканий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, сотрудники Запорожской таможни в 2019 году организовали схему, основанную на сотрудничестве с “недобросовестными предпринимателями”, относительно Нарушения правил таможенного оформления. Они умышленно нарушали процедуры административных взысканий.
Только по одному установленному эпизоду из-за служебной халатности сотрудников таможни государственный бюджет недополучил 42 млн гривен. “Служащий таможни не выполнил своих обязанностей должным образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд”, – уточнили в СБУ.
В результате Административное производство было закрыто на основании истечения сроков наложения взыскания.
Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении в ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к коррупционной схеме.
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