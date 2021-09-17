0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен

На Запорожской таможне разоблачили схему взяток на десятки миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Запорожской таможне на десятки миллионов гривен. Должностные лица умышленно нарушали процедуру административных взысканий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, сотрудники Запорожской таможни в 2019 году организовали схему, основанную на сотрудничестве с “недобросовестными предпринимателями”, относительно Нарушения правил таможенного оформления. Они умышленно нарушали процедуры административных взысканий.

Только по одному установленному эпизоду из-за служебной халатности сотрудников таможни государственный бюджет недополучил 42 млн гривен. “Служащий таможни не выполнил своих обязанностей должным образом и не передал в установленный срок материалы об административном правонарушении в суд”, – уточнили в СБУ.

В результате Административное производство было закрыто на основании истечения сроков наложения взыскания.

Сейчас одному из сотрудников Запорожской таможни сообщено о подозрении в ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех причастных к коррупционной схеме.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.