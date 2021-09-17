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Как мобильный оператор может развивать умные города в Украине — эксперт

Как мобильный оператор может развивать умные города в Украине — эксперт

Невозможно создать умный город без понимания того, что в нем происходит, поэтому лучше всего начинать именно с контроля всех процессов.

Об этом рассказал руководитель департамента по развитию проектов интернета вещей и облачных вычислительных технологий Киевстар Павел Хариков во время открытой дискуссии FinUpdate: Анатомия умного города.

«Умный город — это работа с большим количеством постоянно обновляемых данных, которые нужны, в частности, для учета ресурсов, контроля затрат, быстрого реагирования на проблемы или осознание общей картины относительно перемещения жителей, чтобы понимать, нужен ли им тот или иной маршрут или сколько нужно автобусов на этом маршруте. И Киевстар сегодня, как мобильный оператор, обладающий многими современными технологиями, понимает: наши сервисы имеют большой потенциал и возможности, чтобы быть важной составляющей умного города», — поделился опытом П. Хариков.

По его словам, сегодня на инфраструктуре Киевстар работает, например, транспортный процессинг в Мариуполе — там были внедрены элементы Smart City в общественном транспорте. В валидаторах, которые установлены в автобусах, стоят SIM-карты компании, а данные из них контролируются Центром управления IoT — еще одной системой Киевстар.

П. Хариков говорит, что один из самых распространенных запросов от городов касается транспорта и необходимости понимать, как люди перемещаются по городу. Мобильный оператор, который имеет большое количество телеком-данных в привязке к определенным территориям, может работать с ними в анонимизированном обобщенном формате и создавать аналитические модели, которые будут показывать, например, как много людей из какого района ежедневно едут в другие районы и как эти перемещения меняются в зависимости от времени суток.

«Big Data от мобильного оператора — это очень мощный инструмент для Smart City. Ведь аналитика — это именно то, с чего вообще стоит начинать умный город, иначе любые активности будут движением вслепую. А на основании консолидированного анализа данных из разных источников и постоянного их мониторинга можно лучше понимать, что нужно, чтобы жителям города жилось комфортнее, удобнее и безопаснее. И принимать с учетом этого взвешенные управленческие решения», — рассказал представитель Киевстар.

Как заявил П. Хариков, еще одно направление Smart City, с которым работает Киевстар, — разумный учет. В Украине такие системы только начинают внедряться, но уже есть первые пилотные проекты и их результаты.

Что это может дать? В первую очередь — понимание реального потребления ресурсов, возможность быстро реагировать на аварийные ситуации, а также уменьшение операционных затрат коммунальных предприятий на обслуживание сетей и более рациональное использование средств.

По материалам Finance.UA
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