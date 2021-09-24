Представлены умные часы Xiaomi Watch Color 2 с GPS, NFC и поддержкой множества приложений

Компания Xiaomi официально анонсировала новые умные часы Xiaomi Watch Color 2, которые получили круглый дисплей и множество функций, свойственных современным носимым устройствам.

Умные часы Xiaomi Watch Color 2 будут предлагаться в нескольких вариантах корпуса с разноцветными ремешками. Диагональ AMOLED-экрана Retina составляет 1,43 дюйма, часы поддерживают множество сторонних приложений, которые пользователи смогут устанавливать самостоятельно.



Фото: Mydrivers

Также часы оснащены датчиками частоты сердечных сокращений и определения уровня сахара кислорода в крови, поддерживают 117 видов тренировок и более 200 сменных циферблатов. Присутствуют модули NFC и GPS. Реализована влагозащита (5 АТМ).



Фото: Mydrivers

Умные часы Xiaomi Watch Color 2 предлагаются по цене 140 долларов.