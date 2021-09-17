В Украине уменьшилась средняя зарплата (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Как отмечается, по сравнению с августом прошлого года зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.
Таблица: Госстат
Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве — 20 358 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 811 гривен.
По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:
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