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В Украине уменьшилась средняя зарплата (инфографика)

В Украине уменьшилась средняя зарплата (инфографика)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как отмечается, по сравнению с августом прошлого года зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.


Таблица: Госстат

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве — 20 358 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 10 811 гривен.

По отраслям. Анализ зарплат в отраслях показал, что самые высокие зарплаты получают сотрудники таких отраслей экономики:

  • «Информация и телекоммуникации» — 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%;
  • «Финансовая и страховая деятельность» — 23 537 гривен (+19,5%);
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 21 207 гривен (+26,2%);
  • «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 19 170 гривен (+23,4%).

Справка Finance.ua:

  • средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории — 527 долларов (средний курс НБУ в июле составил 27,21 гривны за доллар);
  • премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что в конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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