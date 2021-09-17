Какие проверки могут проводить контролирующие органы во время карантина

Сейчас в Украине запрещено проводить плановые мероприятия государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Finance.ua выяснил, какие проверки бизнеса все же имеют право проводить госслужащие.

Как отмечают в Государственной регуляторной службе Украины, законодательство устанавливает, что временно, по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, запрещается проведение органами государственного надзора плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора:

за деятельностью субъектов хозяйствования, которые отнесены к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска;

в сфере формирования, установления и применения государственных регулируемых цен;

в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

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Таким образом, до окончания действия карантина запрещаются плановые мероприятия по осуществлению государственного надзора почти во всех сферах хозяйственной деятельности, кроме вышеупомянутых.

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В то же время законодательством не установлено ограничение на проведение органами проверок внеплановых мероприятий государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Справка Finance.ua:

особенность внеплановых проверок ГНС заключается в том, что они предназначены для проверки отдельных вопросов, не предусмотрены определенным планом и могут проводиться без ограничения их количества или периодичности. В каких случаях проводятся внеплановые проверки ГНС – читайте здесь;

в 2021 году органы государственного надзора (контроля) планируют провести более 120 тыс. проверок украинских предприятий;