0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Коррупционные риски в закупках COVID-19 никуда не исчезли

Коррупционные риски в закупках COVID-19 никуда не исчезли

В июле Верховная Рада приняла закон, который должен был существенно сократить перечень того, что можно покупать по прямым контрактам для борьбы с коронавирусом, пишет dozorro.org

Вместо этого, он разрешил покупать по прямым договорам не конкретные товары, а товары из категорий:

  • вакцины и медицинские изделия для вакцинации;
  • иммунобиологические препараты;
  • расходные материалы;
  • медицинское оборудование для ковидных больниц;
  • системы снабжения медицинских газов.

Закон выписан так, что для них перечень не нужен. Это создает коррупционные риски, ведь заказчики смогут напрямую покупать любое медицинское оборудование для больниц, любые вакцины и тому подобное.

Единственное, что надо покупать четко по перечню — лекарства.

Остальные товары для борьбы с COVID-19 и вовсе разрешили покупать по упрощенным договорам. Это также создает коррупционный риск, ведь заказчики никак не ограничены в том, что покупать таким образом. В то же время закон никак не ограничивает, кто может воспользоваться этой возможностью.

“С каждым днем количество заболеваний COVID-19 растет. Однако часто больницы не знают, как им закупать необходимое: по прямым договорам, по упрощенным или на открытых торгах. Некоторые из них продолжают покупать по старому перечню, который уже недействителен. Недавно правительство с опозданием таки утвердило обновленный перечень лекарственных средств. Но для других категорий товаров, которые можно покупать напрямую, перечней нет. То есть можно покупать что угодно – коррупционные риски очень высоки”, — объясняет заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов ТІ Украина Иван Лахтионов.

ТІ Украина призывает депутатов внести изменения в закон, чтобы ввести два четких перечня того, что можно покупать для борьбы с коронавирусом напрямую, а что по упрощенным договорам, расширить этот перечень на остальные товары, которые можно покупать напрямую.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.