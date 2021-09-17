Коррупционные риски в закупках COVID-19 никуда не исчезли

В июле Верховная Рада приняла закон, который должен был существенно сократить перечень того, что можно покупать по прямым контрактам для борьбы с коронавирусом, пишет dozorro.org
Вместо этого, он разрешил покупать по прямым договорам не конкретные товары, а товары из категорий:
Закон выписан так, что для них перечень не нужен. Это создает коррупционные риски, ведь заказчики смогут напрямую покупать любое медицинское оборудование для больниц, любые вакцины и тому подобное.
Единственное, что надо покупать четко по перечню — лекарства.
Остальные товары для борьбы с COVID-19 и вовсе разрешили покупать по упрощенным договорам. Это также создает коррупционный риск, ведь заказчики никак не ограничены в том, что покупать таким образом. В то же время закон никак не ограничивает, кто может воспользоваться этой возможностью.
“С каждым днем количество заболеваний COVID-19 растет. Однако часто больницы не знают, как им закупать необходимое: по прямым договорам, по упрощенным или на открытых торгах. Некоторые из них продолжают покупать по старому перечню, который уже недействителен. Недавно правительство с опозданием таки утвердило обновленный перечень лекарственных средств. Но для других категорий товаров, которые можно покупать напрямую, перечней нет. То есть можно покупать что угодно – коррупционные риски очень высоки”, — объясняет заместитель исполнительного директора по реализации инновационных проектов ТІ Украина Иван Лахтионов.
ТІ Украина призывает депутатов внести изменения в закон, чтобы ввести два четких перечня того, что можно покупать для борьбы с коронавирусом напрямую, а что по упрощенным договорам, расширить этот перечень на остальные товары, которые можно покупать напрямую.
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