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Apple представила беспроводные наушники с Apple W1 и шумоподавлением

Apple представила беспроводные наушники с Apple W1 и шумоподавлением

Apple официально анонсировала новую серию своих популярных Bluetooth-наушников Beats Studio3 с шумоподавлением, которые были разработаны в сотрудничестве с британским модным брендом A-COLD-WALL и дизайнером Сэмюэлем Россом (Samuel Ross).

С технической точки зрения наушники не должны отличаться от других наушников Beats Studio3, которые доступны в различных цветах с 2017 года. Новый вариант получил серый цвет с белыми крапинками. В новый цвет окрашены даже амбушюры, только внутренняя часть оголовья имеет бежевый цвет.

Эти наушники обеспечивают отличное качество звука благодаря технологии Pure Active Noise Canceling, которая блокирует внешний шум и использует калибровку звука в реальном времени для сохранения чёткости и диапазона.


Фото: Apple

В отличие от Beats Studio Buds, наушники Studio3 Wireless используют однокристальную систему Apple W1 для простой настройки и подключения, а также предлагают до 22 часов автономной работы с включённым шумоподавлением Pure ANC. Благодаря технологии Fast Fuel эти наушники можно заряжать в течение 10 минут для 3 часов работы.


Фото: Apple

Эта ограниченная версия Studio3 Wireless предлагается за 350 долларов.

По материалам iXBT.com
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