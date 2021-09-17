Основатель Geely создает предприятие по производству смартфонов

Китайский автопроизводитель Geely, которому принадлежит компания Volvo, объявил, что его председатель Эрик Ли (Eric Li), также известный как Ли Шуфу (Li Shufu), создает новую компанию, которая будет производить смартфоны премиум-класса.
Новое предприятие основателя компании Zhejiang Geely Holding будет стремиться выпустить свой первый смартфон к 2023 году и продать в первый год 3 миллиона штук.
Ранее Ли сделал футуристические ставки на такие предприятия, как выпуск летающих машин и вертолетных такси. На рынке смартфонов, который больше не растет в Китае, новой компании придется конкурировать с Apple, Xiaomi и другими производителями, занимающими устойчивые позиции.
Примечательно, что производители смартфонов стремятся выйти на рынок электромобилей, понимая, что бум на рынке смартфонов заканчивается. Однако Geely — первый производитель автомобилей, который пытается двигаться во встречном направлении.
В заявлении компании, которое оказалось в распоряжении Reuters, говорится, что новая компания будет называться Hubei Xingji Shidai Technology Co Ltd и что она уже подписала соглашение с Уханьской зоной экономического и технологического развития о создании штаб-квартиры в центральном городе Ухань. Ли владеет 55% акций Xingji Shidai. Проект будет профинансирован за счет инвестиций в размере 1,55 млрд долларов.
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