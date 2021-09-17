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Распродажа тюрем: Минюст передал еще три колонии Фонду госимущества

Распродажа тюрем: Минюст передал еще три колонии Фонду госимущества

Министерство юстиции передало Фонду государственного имущества три новых объекта на приватизацию – это бывшие колонии, аукционы на которые ожидаются осенью.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Самым дорогим лотом является Ковельская колония (г. Ковель, ул.Шевченко, 20). Ее стартовая цена начинается от 41,6 млн грн. Предлагается земельный участок в 4,86 га.

Также на продажу пойдет Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в с. Тростянец Долинского района. Стартовая цена составляет 7,9 млн грн за участок в более чем 67 га.

Третьим лотом является Николаевская исправительная колония №50 в с. Держив на Львовщине. Стартовая цена составляет 17,1 млн грн за площадь в 15,5 га.

Малюська напомнил, что к продаже до сих пор предлагаются Ирпенский исправительный центр и Южная исправительная колония.

По материалам Економічна Правда
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