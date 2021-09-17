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В Украине вырос спрос на малогабаритные квартиры советской застройки

В Украине вырос спрос на малогабаритные квартиры советской застройки

Риелторы начали фиксировать повышение спроса на квартиры в домах советской застройки. Причем покупают старое небольшое жилье не только в столице, но и по другим регионам. Но в приоритете, конечно же, крупные города.

В целом, как рассказали эксперты рынка, на сегодняшний день более 70% спроса на вторичном рынке приходится именно на малогабаритные квартиры советской типовой застройки.

При этом около 60% из них – это однокомнатные квартиры по цене от $35 тыс. в крупных региональных центрах (Харьков, Днепр, Одесса, Львов) и до $50 тыс. в Киеве. Около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью $70-100 тыс.

По словам представителей профильных ассоциаций, с начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и технических характеристик.

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Эксперты отмечают, что именно высокий спрос является главным регулятором цен на такие квартиры. Например, с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%.

Топ-областей по удорожанию вторички. Лидеры по удорожанию однокомнатных квартир:

  • Хмельницкая обл. – в среднем удорожание составило 31,5%;
  • Днепропетровская, Винницкая и Полтавская обл. – 26%;
  • Ровенская – 24,5%;
  • Закарпатская – 24%;
  • Черниговская – 22%;
  • Киевская – 21%.

В остальных областях рост стоимости “однушек” не превысил 15-20%.

Есть ли ажиотаж? На данный момент не приходится говорить о том, что на рынке наблюдается ажиотаж. Популярность “однушек” и “двушек” всегда была доминирующей на вторичном рынке, отмечают риелторы.

Для сравнения: количество инвестиционных сделок на первичном рынке в сегменте одно- и двухкомнатных квартир, в зависимости от качественных характеристик строящегося объекта, может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.

Прогноз. Эксперты прогнозируют, что до конца года малогабаритные квартиры могут подорожать в среднем на 2-3%. Но многое будет зависеть как от эпидемической составляющей, так и от экономических обстоятельств.

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По материалам Build Portal
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