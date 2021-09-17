Приложение «Дія» активно используют 7 млн украинцев - Федоров

Уже 7 млн украинцев активно используют приложение «Дія». Finance.ua как портал, который следит за цифровыми изменениями в Украине, узнал от министра цифровой трансформации Михаила Федорова, что за последний месяц добавилось более 1 млн пользователей.
«Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили», — написал Федоров.
По его словам, параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, Минцифри нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис.
«Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят», — отметил глава Минцифры.
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