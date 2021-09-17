Приложение «Дія» активно используют 7 млн украинцев - Федоров

Уже 7 млн украинцев активно используют приложение «Дія». Finance.ua как портал, который следит за цифровыми изменениями в Украине, узнал от министра цифровой трансформации Михаила Федорова, что за последний месяц добавилось более 1 млн пользователей.

«Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили», — написал Федоров.

По его словам, параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, Минцифри нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис.

«Мы готовим пул новых услуг, которые вы точно ждали, а некоторые даже вас приятно удивят», — отметил глава Минцифры.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» граждане могут подать заявление на регистрацию места жительства ребенка в возрасте до 14 лет по адресу одного из родителей с одновременным снятием с регистрации с предыдущего места жительства;

ранее в мобильном приложении «Дія» стали доступны «желтые» COVID -сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса;

подать заявление в ЗАГС теперь можно через «Дію»;