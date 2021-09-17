Предприятие заплатит 50,69 млн грн за нарушение налогового законодательства

Судом подтверждена правомерность вынесенного Западным межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками налогового уведомления-решения на общую сумму 50,69 млн гривен.
Так, коллегией судей Восьмого апелляционного административного суда поддержана позиция Западного ГУ ГНС по работе с КНП и сделан вывод о том, что обжалование приказа налогового органа о документальной внеплановой невыездной проверке не обеспечивает субъекту хозяйствования надлежащей защиты его прав, поскольку правовые последствия, которые возникли в результате проведения такой проверки и принятые по ее результатам решения, сохраняют силу и автоматически не теряют своего действия.
При этом суд апелляционной инстанции подчеркнул, что исковое заявление плательщика не содержит никаких доводов по существу установленных контролирующим органом нарушений налогового законодательства, в том числе и в части доказательства им реальности хозяйственных операций. Первичные документы, которые бы содержали сведения по хозяйственным операциям, плательщик не предоставлял, поэтому подтверждение фактического получения товарно-материальных ценностей и их связи с хозяйственной деятельностью ООО «Корпорация КРТ» отсутствует, а потому им не доказано их использование в собственной хозяйственной деятельности, в связи с чем отсутствуют основания для их включения в состав налогового кредита.
Таким образом, постановлением Восьмого апелляционного административного суда апелляционная жалоба Западного ГУ ГНС по работе с КПН удовлетворена, отменено решение суда первой инстанции об удовлетворении иска, принято новое постановление, которым в удовлетворении исковых требований ООО «Корпорация КРТ» о признании противоправным и отмене налогового уведомления-решения отказано.
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