Работодателя, допустившего массовое использование незадекларированного труда, оштрафовали чем 2 млн грн

Резонансный случай массового использования незадекларированной занятости был выявлен руководителями и главными государственными инспекторами Управления Гоструда в Черновицкой области у субъекта хозяйствования в Днестровском районе Черновицкой области в начале июля: работники массово трудились на сборе урожая фруктов в частном предприятии без надлежащего оформления трудовых отношений.
Частное предприятие, которое зарегистрировано в Житомирской области, а свою фактическую хозяйственную деятельность ведет в Днестровском районе Черновицкой области, занимается выращиванием и реализацией фруктов.
Именно во время сбора урожая абрикосов специалисты Гоструда выявили 37 человек. 34 из них работали без надлежащего оформления трудовых отношений.
Было установлено, что в нарушение действующего трудового законодательства, работодатель допустил к выполнению работы работников без должного оформления с ними трудовых договоров и без уведомления территориального органа Государственной налоговой службы об их найме на работу.
Инспекционное посещение должностных лиц Гоструда проводилось в рамках инспекционной кампании, направленной на преодоление незадекларированной занятости в регионе.
По результатам проведения мероприятия государственного надзора (контроля), специалисты Управления подготовили соответствующий акт и предписание.
Работодатель был предупрежден о том, что при использовании неофициального труда наемного персонала ему грозит существенная штрафная санкция: поскольку (согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины), фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, без начисления и уплаты ЕСВ и налогов, составляет 10 минимальных заработных плат. То есть, 60 000 гривен за каждого неоформленного работника.
Как следствие, субъекту хозяйствования придется уплатить штраф в размере 2 миллиона 40 тысяч гривен.
Соответствующее постановление о наложении финансовой санкции вынесено на днях должностными лицами территориального органа Гоструда Украины.
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