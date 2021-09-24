Google закрыл вход в аккаунты и сервисы на старых версиях Android

Google запретил пользователям операционной системы Android входить в свои учетные записи и на сервисы. Речь идет об устройствах под управлением версии 2.3.7 и ниже.
«В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах Android под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии, начиная с 27 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.
В частности, пользователи таких версий не смогут войти в свою учетную запись в Google или воспользоваться такими сервисами как Gmail, YouTube и карты.
Так, при попытке входа на окне экрана будет выдавать ошибку имени пользователя или пароля.
В Google советуют по возможности обновиться до более новой версии Android (3.0 +), чтобы сохранить доступ к приложениям и службам Google на устройстве.
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