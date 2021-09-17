Акции ко Дню туризма: какие скидки предлагают Wizz Air, МАУ и Qatar Airways

27 сентября в мире отмечают День туризма. В честь праздника авиакомпании часто предлагают путешественникам купить билеты по отличным скидкам.

Finance.ua как портал, который учит экономить и не тратить лишнего, узнал, какие скидки сделали авиаперевозчики для путешествующих из Украины.

МАУ. Компания «Международные авиалинии Украины» предлагает воспользоваться акционным предложением с 27 по 30 сентября 2021.

Направления и стоимость билетов по скидке (в одну сторону):

Киев — Вильнюс — от 626 грн;

Киев — Берлин (Бранденбург) — от 906 грн;

Киев — Мюнхен — от 1172 грн;

Киев — Милан — от 1212 грн;

Киев — Прага — от 1345 грн;

Киев — Ларнака — от 2184 грн;

Одесса — Стамбул — от 1532 грн;

Одесса — Милан — от 1878 грн;

Одесса — Рим — от 2091 грн;

Одесса — Амстердам — от 2890 грн.

МАУ не ограничилась направлениями из/в Украину. Так, по скидке сейчас можно купить билет Ларнака — Стамбул по цене 2861 грн, Вильнюс — Каир — от 4347 грн; Кишинёв — Афины — от 2158 грн.

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Акционная цена действует на путешествия в период с 18 октября до 17 декабря 2021. Однако скидка не применяется для перелетов в периоды повышенного спроса, а количество билетов по этому предложению ограничено.

Больше предложений и детальные условия участия в акции можно найти по ссылке.

Wizz Air. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает путешественникам скидку 20% на авиабилеты и багаж. Стоимость акционных билетов из городов Украины с учетом скидки стартует от 284 грн (€ 9).

Скидка действует 27−28 сентября и распространяется на некоторые направления путешествий в любое время до 26 марта 2022 года.

Отмечается, что в стоимость дешевых билетов Wizz Air входит только маленькая единица ручной клади размером 40×30×20 см. Дополнительный зарегистрированный багаж с учетом скидки стоит от 232 грн.

Детальнее ознакомиться с правилами акции и узнать цены за интересующими направлениями можно по ссылке.

Qatar Airways. Авиакомпания, которая была признана самой лучшей в мире, Qatar Airways тоже сделала подарок путешествующим и проводит распродажу билетов з столицы Украины.

Акционные направления и цена на билеты в обе стороны:

Киев — Дубай — Киев от 9 129 грн;

Киев — Доха — Киев от 9 383 грн;

Киев — Бангкок — Киев от 14 047 грн;

Киев — Занзибар — Киев от 16 156 грн;

Киев — Абу-Даби — Киев от 16 748 грн;

Киев — Сейшелы — Киев от 18 446 грн;

Киев — Вашингтон — Киев от 18 540 грн;

Киев — Сингапур — Киев от 19 397 грн;

Киев — Майами — Киев от 19 792 грн;

Киев — Мальдивы — Киев от 20 048 грн;

Киев — Бали — Киев от 23 034 грн;

Киев — Джакарта — Киев от 26 146 грн.

Заказать билеты или посмотреть больше акционных направлений можно по ссылке.

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