Акции ко Дню туризма: какие скидки предлагают Wizz Air, МАУ и Qatar Airways

27 сентября в мире отмечают День туризма. В честь праздника авиакомпании часто предлагают путешественникам купить билеты по отличным скидкам.
Finance.ua как портал, который учит экономить и не тратить лишнего, узнал, какие скидки сделали авиаперевозчики для путешествующих из Украины.
МАУ. Компания «Международные авиалинии Украины» предлагает воспользоваться акционным предложением с 27 по 30 сентября 2021.
Направления и стоимость билетов по скидке (в одну сторону):
МАУ не ограничилась направлениями из/в Украину. Так, по скидке сейчас можно купить билет Ларнака — Стамбул по цене 2861 грн, Вильнюс — Каир — от 4347 грн; Кишинёв — Афины — от 2158 грн.
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Акционная цена действует на путешествия в период с 18 октября до 17 декабря 2021. Однако скидка не применяется для перелетов в периоды повышенного спроса, а количество билетов по этому предложению ограничено.
Больше предложений и детальные условия участия в акции можно найти по ссылке.
Wizz Air. Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает путешественникам скидку 20% на авиабилеты и багаж. Стоимость акционных билетов из городов Украины с учетом скидки стартует от 284 грн (€ 9).
Скидка действует 27−28 сентября и распространяется на некоторые направления путешествий в любое время до 26 марта 2022 года.
Отмечается, что в стоимость дешевых билетов Wizz Air входит только маленькая единица ручной клади размером 40×30×20 см. Дополнительный зарегистрированный багаж с учетом скидки стоит от 232 грн.
Детальнее ознакомиться с правилами акции и узнать цены за интересующими направлениями можно по ссылке.
Qatar Airways. Авиакомпания, которая была признана самой лучшей в мире, Qatar Airways тоже сделала подарок путешествующим и проводит распродажу билетов з столицы Украины.
Акционные направления и цена на билеты в обе стороны:
Заказать билеты или посмотреть больше акционных направлений можно по ссылке.
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