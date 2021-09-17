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Как продать земельный участок, переданный в пользование по договору аренды

Как продать земельный участок, переданный в пользование по договору аренды

В настоящее время земельный участок сельскохозяйственного назначения можно продать, даже если он находится в долгосрочной аренде у фермеров или агрохолдингов, поскольку земельный участок принадлежит владельцу и он может распоряжаться им по своему усмотрению. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста подробности.

Арендатор имеет право на преимущественную покупку земли сельскохозяйственного назначения.

Процедура продажи земли сельскохозяйственного назначения, которая находится в аренде

  • при наличии преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения ее владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня заключения договора купли-продажи земельного участка зарегистрировать намерение о его продаже в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В случае если продажа производится не на земельных торгах, заявление о государственной регистрации такого намерения подается не позднее чем за два месяца нотариусу, который будет заверять договор купли-продажи, вместе с проектом такого договора;

  • нотариус обязан в течение 3 рабочих дней уведомить арендатора ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку, о намерении собственника земельного участка продать его, условия продажи и с предложением воспользоваться своим преимущественным правом;
  • в случае, если арендатор намерен воспользоваться этим правом, он должен в течение 1 месяца с даты получения соответствующего уведомления от нотариуса уведомить последнего о желании приобрести земельный участок на условиях, предложенных собственником. В таком случае в течение месяца со дня получения уведомления от арендатора нотариус назначает день и время заключения договора купли-продажи земельного участка между собственником и арендатором;

Если в течение месяца со дня, когда арендатор таким образом был уведомлен о намерении продать земельный участок, такой субъект не уведомил нотариуса о своем желании воспользоваться преимущественным правом или отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка или не явился для заключения такого договора в день и время, назначенные нотариусом, считается, что он утратил свое преимущественное право, и собственник может продать земельный участок другому лицу.

В случае если в соответствии с законом арендатор не может приобретать в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения, он может передать свое преимущественное право покупки такого участка другому лицу, которое в соответствии с законом может приобретать в собственность такой земельный участок, но только один раз.

Передача переданного преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения третьим лицам запрещается.

В случае продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения с нарушением преимущественного права его покупки субъект преимущественного права имеет право предъявить в суд иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя.

Справка Finance.ua:

  • Сколько стоит земля. Универсальную цену земельного участка назвать невозможно. Все примерно так же, как с квартирами – влияет, в частности, местоположение. Также на цену влияет площадь. Важную роль будет играть целевое назначение земельного участка. Земля, пригодная для коммерческого использования, как правило, будет дороже земельного участка, выделенного, скажем, для строительства дачного дома. Еще во внимание берется состояние земли – чистый это участок или его еще нужно приводить в порядок. Коммуникации, которые проходят рядом – вода, электроэнергия, газ; ограничения и сервитуты и т.д.

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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