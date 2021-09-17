Как продать земельный участок, переданный в пользование по договору аренды

В настоящее время земельный участок сельскохозяйственного назначения можно продать, даже если он находится в долгосрочной аренде у фермеров или агрохолдингов, поскольку земельный участок принадлежит владельцу и он может распоряжаться им по своему усмотрению. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста подробности.
Арендатор имеет право на преимущественную покупку земли сельскохозяйственного назначения.
Процедура продажи земли сельскохозяйственного назначения, которая находится в аренде
В случае если продажа производится не на земельных торгах, заявление о государственной регистрации такого намерения подается не позднее чем за два месяца нотариусу, который будет заверять договор купли-продажи, вместе с проектом такого договора;
Если в течение месяца со дня, когда арендатор таким образом был уведомлен о намерении продать земельный участок, такой субъект не уведомил нотариуса о своем желании воспользоваться преимущественным правом или отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка или не явился для заключения такого договора в день и время, назначенные нотариусом, считается, что он утратил свое преимущественное право, и собственник может продать земельный участок другому лицу.
В случае если в соответствии с законом арендатор не может приобретать в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения, он может передать свое преимущественное право покупки такого участка другому лицу, которое в соответствии с законом может приобретать в собственность такой земельный участок, но только один раз.
Передача переданного преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения третьим лицам запрещается.
В случае продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения с нарушением преимущественного права его покупки субъект преимущественного права имеет право предъявить в суд иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С сегодняшнего дня цены на электроэнергию для населения снижены (инфографика)Вчера, 09:00 - 3144 11
Газпром прекратил транзит газа в Венгрию по территории Украины, начав поставки в обходВчера, 12:19 - 1051 5
Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)Вчера, 15:01 - 40903 4
Во сколько бюджету обходится один безработный украинец: ответ центра занятостиВчера, 13:37 - 921 3
В Украине на 21% повысится налог на недвижимость: кому и сколько платитьВчера, 20:09 - 11763 2
Кадровый голод в Украине: кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты (инфографика)Вчера, 15:01 - 40903 4
В Украине на 21% повысится налог на недвижимость: кому и сколько платитьВчера, 20:09 - 11763 2
Кто несет ответственность, если из камеры хранения магазина исчезли ваши вещиВчера, 14:39 - 3650
Увольнение по собственному желанию: что важно знатьВчера, 17:38 - 2204
Ощадбанк с 1 октября будет закрывать счета украинцевВчера, 12:00 - 2136 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1962 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 518 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1733 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1280 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1153 5