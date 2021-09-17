Как продать земельный участок, переданный в пользование по договору аренды

В настоящее время земельный участок сельскохозяйственного назначения можно продать, даже если он находится в долгосрочной аренде у фермеров или агрохолдингов, поскольку земельный участок принадлежит владельцу и он может распоряжаться им по своему усмотрению. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста подробности.

Арендатор имеет право на преимущественную покупку земли сельскохозяйственного назначения.

Процедура продажи земли сельскохозяйственного назначения, которая находится в аренде

при наличии преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения ее владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня заключения договора купли-продажи земельного участка зарегистрировать намерение о его продаже в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В случае если продажа производится не на земельных торгах, заявление о государственной регистрации такого намерения подается не позднее чем за два месяца нотариусу, который будет заверять договор купли-продажи, вместе с проектом такого договора;

нотариус обязан в течение 3 рабочих дней уведомить арендатора ценным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении или лично под расписку, о намерении собственника земельного участка продать его, условия продажи и с предложением воспользоваться своим преимущественным правом;

в случае, если арендатор намерен воспользоваться этим правом, он должен в течение 1 месяца с даты получения соответствующего уведомления от нотариуса уведомить последнего о желании приобрести земельный участок на условиях, предложенных собственником. В таком случае в течение месяца со дня получения уведомления от арендатора нотариус назначает день и время заключения договора купли-продажи земельного участка между собственником и арендатором;

Если в течение месяца со дня, когда арендатор таким образом был уведомлен о намерении продать земельный участок, такой субъект не уведомил нотариуса о своем желании воспользоваться преимущественным правом или отказался от заключения договора купли-продажи земельного участка или не явился для заключения такого договора в день и время, назначенные нотариусом, считается, что он утратил свое преимущественное право, и собственник может продать земельный участок другому лицу.

В случае если в соответствии с законом арендатор не может приобретать в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения, он может передать свое преимущественное право покупки такого участка другому лицу, которое в соответствии с законом может приобретать в собственность такой земельный участок, но только один раз.

Передача переданного преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения третьим лицам запрещается.

В случае продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения с нарушением преимущественного права его покупки субъект преимущественного права имеет право предъявить в суд иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя.

Справка Finance.ua: