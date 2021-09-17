Кабмин одобрил основные направления деятельности Нафтогаза на 2021 год

Кабинет Министров одобрил основные направления деятельности НАК «Нафтогаз Украины» на 2021 год дополнительно к ранее утвержденным на долгосрочную перспективу.
Соответствующее постановление №1011 от 27 сентября обнародовано на Правительственном портале.
В частности, новым направлением работы Нафтогаза стало создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК в объемах, достаточных для покрытия потребностей населения, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
Нафтогаз также будет поставлять газ операторам газораспределительных сетей (обл- и горгазы) для покрытия производственно-технологических потерь природного газа в соответствии с условиями установления тарифов на распределение газа. Компания должна содействовать переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц уплачивается 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления.
Кроме того, Нафтогаз должен привести условия расчетов в договорах на поставку газа теплогенерирующим предприятиям, операторам газораспределительных сетей в соответствие с условиями расчетов бытовых потребителей. Компания также сможет заключать энергосервисные договоры.
Как сообщалось, Кабинет Министров на внеочередном заседании 27 сентября изменил состав правления НАК «Нафтогаз Украины». На этом же заседании правительство уволило трех представителей государства в наблюдательном совете Нафтогаза и взяло на себя его полномочия.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 7 сентября поручил первому вице-премьеру – министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
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