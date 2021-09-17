Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам «инвестировать» в крипторынки

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Мошенники занимались выманиванием денег у иностранцев под предлогом «инвестиций» в криптовалютные рынки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Несколько местных „предпринимателей“ обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки», — рассказали в СБУ.

Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои «инвестиции» иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.



Фото: СБУ

СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:

почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;

мобильные устройства и маршрутизаторы;

черновые записи с данными банковских платежных карт обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.



Фото: СБУ

Ведутся следственные действия.