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Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам «инвестировать» в крипторынки

Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам «инвестировать» в крипторынки

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Мошенники занимались выманиванием денег у иностранцев под предлогом «инвестиций» в криптовалютные рынки.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Несколько местных „предпринимателей“ обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки», — рассказали в СБУ.

Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои «инвестиции» иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.


Фото: СБУ

СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:

  • почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
  • мобильные устройства и маршрутизаторы;
  • черновые записи с данными банковских платежных карт обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.


Фото: СБУ

Ведутся следственные действия.

По материалам РБК-Украина
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