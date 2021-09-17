Во Львове разоблачили сеть call-центров: предлагали иностранцам «инвестировать» в крипторынки

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Мошенники занимались выманиванием денег у иностранцев под предлогом «инвестиций» в криптовалютные рынки.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Несколько местных „предпринимателей“ обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки», — рассказали в СБУ.
Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои «инвестиции» иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.
Фото: СБУ
СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:
Фото: СБУ
Ведутся следственные действия.
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