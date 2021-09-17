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Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник дохода

Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник дохода

В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто и земельных участков на сумму 26 млн грн и не подтвердил источники своего дохода. На средства за это наложили арест.

“При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем”, – сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

“Органом досудебного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, – говорится в сообщении.

Как пояснили в Государственной налоговой службе, мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. Речь идет о пороговых и подозрительных.

Финансовые операции являются предельными, если:

  • сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);
  • равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, которая эквивалентна по официальному курсу гривны до 400 тыс. грн. на момент проведения.

При этом есть один или более таких признаков:

  • зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита в случае, если хотя бы одна из сторон имеет регистрацию в государстве, которое не выполняет рекомендации международных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем;
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • финансовые операции по переводу средств за рубеж (в том числе в страны, зачисленные в офшорные зоны);
  • финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение средств).
По материалам Обозреватель
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