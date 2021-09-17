Налоговая арестовала 26 млн грн украинца: он купил авто и землю, не подтвердив источник дохода

В Харьковской области разоблачили украинца, который приобрел целый ряд авто и земельных участков на сумму 26 млн грн и не подтвердил источники своего дохода. На средства за это наложили арест.
“При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем”, – сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
“Органом досудебного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается”, – говорится в сообщении.
Как пояснили в Государственной налоговой службе, мониторингу в Украине подлежат два вида финансовых операций. Речь идет о пороговых и подозрительных.
Финансовые операции являются предельными, если:
При этом есть один или более таких признаков:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты5 ч. назад - 1013 16
В Украине хлеб может подорожать на 25% – Новак13 ч. назад - 806 8
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 4508 7
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»7 ч. назад - 602 6
В мире заговорили о новом финансовом кризисеПозавчера, 20:46 - 13796 5
По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионамВчера, 20:50 - 5178 1
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 4508 7
Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн10 ч. назад - 2491 1
Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen15 ч. назад - 2298
ПриватБанк рекомендовал клиентам привязать номер телефона к паспорту8 ч. назад - 1709 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1513 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 416 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1448 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1042 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1016 5