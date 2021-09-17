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Стоимость золота взлетит до $3000 за унцию — прогноз

Стоимость золота взлетит до $3000 за унцию — прогноз

В Gold Royalty Corp считают, что «желтый металл» сегодня заметно недооценен. По словам гендиректора компании Дэвида Гарофало, реальный исторический максимум золота был достигнут 40 лет назад – в 1981 году: тогда номинальная цена драгоценного металла составляла $850 за унцию, что сегодня было бы эквивалентно $3000.

Эксперт считает, что на фоне инфляции, масштабы которой сегодня недооценены, и низких процентных ставок до конца этого цикла золотые котировки взлетят до $3000.

По мнению Джеффа Райта из Gold Mining, поддержку рынку золота сегодня оказывает ситуация с Evergrande, на фоне которой инвесторы все чаще предпочитают избегать риска. В то же время, недавние комментарии главы ФРС о дальнейшей монетарной политике американского регулятора влияют на стоимость драгметалла не лучшим образом.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в КНР и Индии был зафиксирован рост спроса на физическое золото. Эксперты ожидают, что по итогам текущего месяца резко возрастет китайский импорт, тогда как спрос на ювелирные изделия в годовом исчислении увеличится на 43%.

По данным НБУ, 1 грамм золота в Украине сегодня стоит 1 497.5183 гривен, 1 грамм серебра оценивается в 19.2319 гривен, стоимость платины зафиксировалась на отметке 839.8205 грн/грамм, а палладия – 1 688.0015 грн/грамм.

По материалам Banker.ua
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