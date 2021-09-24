Михаил Федоров: цифровой доллар, гривна, евро — суть сложностей и возможности

Многие читатели слышали о том, что центральные банки разных стран и правительства рассматривают вопрос о введении так называемых цифровых валют от имени государства.
В том числе власти Украины говорят об этом. Но обычный человек часто может не понять, в чем будет заключаться отличие потенциального созданного цифрового доллара или цифровой гривны от привычных фиатных валют. Да и почему этот процесс вызывает у властей много сложностей.
Технически для государства не сложно создать цифровую валюту. Ресурсов у государства гораздо больше, чем у частных лиц. К примеру, ФРС США не сложно будет построить отдельный сервер для криптовалют. Прописать протокол и правила, нажать на кнопку и начать продавать цифровой доллар в обмен на обычный доллар с курсом один к одному.
При этом учет будет вестись на сервере самого ФРС в личных кошельках людей, где все смогут создать свой аккаунт, в том числе и иностранцы.
При желании, ФРС может частично применить и технологию блокчейн, когда в учете будет участвовать не только сервер самого ФРС, но и сторонние сервера, а за это ФРС будет делиться комиссией по транзакциям. И точно так же и по другим вопросам — больших технических сложностей в этом вопросе нет.
Главной сложностью во всем этом является то, какое место займет цифровой доллар или другие цифровые валюты в финансовой системе и как они повлияют на монетарную политику, и на всю финансовую систему в целом.
Финансовая система
Как в теории, работает финансовая система? — ФРС дает доллары в кредит банкам. Пусть это будет 100 долларов. Банки получив эти деньги, выдают кредит людям и компаниям, допустим 90 долларов из этих 100, а 10 кладут в резервы. Те люди, которые получили кредит, тратят их, и на втором круге уже другие люди приносят эти деньги назад в банк на депозиты.
Следом банки выдают новые кредиты в размере 81 доллар, а 9 кладут в резервы. Далее происходит еще оборот, и эти 81 долларов опять возвращаются в виде депозитов в банки, и банки опять выдают кредит в размере уже 73 доллара, а 8 кладут в резервы.
При этом в этой схеме первичные 100 долларов превратятся в 90+81+73=244 долларакредита. 90+81=171 будут депозитами людей. А 73 доллара будет свободным денежным остатком в обращении.
В итоге, если все упростить, то 100 долларов будет денежной базой. 73 доллара денежным агрегатом М1, а М1 (73) + депозиты (171) = 244 доллара будет денежным агрегатом М2.
В реальной жизни, к денежной базе нужно добавить еще и баланс ФРС и деньги делают оборот не три раза, а могут оборачиваться множество раз, но суть это не меняет. (И весь расчет очень грубый и все упрощено, для простоты восприятия. — Авт.).
С другой стороны, если вы имеете фиатные деньги, то они у вас могут быть либо бумажными, либо лежать на счету в банке. Те деньги, которые лежат у людей в банке, по сути являются обязательством банка, а не ФРС США.
Если все упростить, то ФРС не видит ваш счет, открытый у банка, он видит остатки всего банка в целом, допустим в размере 1 млрд долларов. Но при таких остатках банк может иметь деньги вкладчиков в размере 10 млрд долларов, то есть в 10 раз больше, чем у него есть непосредственно самих денег.
Но все эти депозиты будут остатками на счетах людей, то есть деньгами, отражающимися на остатках по счету. А покрывать эти деньги будут активы банка, в теории в основном в виде кредитов.
Если человек совершает платеж со своего счета в банке, то банк списывает нужную сумму с этого счета, и отправляет деньги из своих денежных остатков на счет другого банка. Такие рейсы денег между банками совершаются много раз в день, но не каждую минуту. Банк получатель, получив эти деньги, добавляет их в свои остатки и зачисляет на счет получателя нужную сумму. Но опять же, ФРС США видит лишь остатки банка, и эти остатки не привязаны к счетам людей.
Если у банка не хватает денежных остатков для платежей, то банк может занять деньги на рынке у других банков по операциям овернайт или по операциям РЕПО, заложив свои активы. И на этом строится так называемый денежный рынок.
Финансовый мир — это не просто деньги. Это мир, где на сегодняшний день ключевую функцию выполняет банковская система и кредитование.
Центральные банки мира регулируют свою монетарную политику путем изменения своей основной ставки, по которой как раз и кредитуются банки. За счет этого они регулируют кредитование и скорость циркуляции денег.
Цифровые валюты — это другая система координат
Представьте, что появляется цифровой доллар, и ФРС открывает сервер, где люди напрямую могут открыть свой электронный крипто-кошелек и купить этот цифровой доллар.
Все транзакции крипто доллара будут происходить между кошельками внутри сервера, минуя банковскую систему. Транзакции будут проходить не рейсами между банками, а в ту же секунду между кошельками.
В этом случае, вероятно очень много людей, для которых не так важен процент, что начисляет банк, и те, кто держит деньги в банках на текущих счетах без процентов, просто переведут свои деньги в криптовалюту.
И дело даже не в том, что это будет удобно, дело в том, что при устранении банков как финансовой прокладки, люди избавятся от риска банкротства этих банков. Ведь ФРС — первоисточник доллара, и он не обанкротится. А вот банки могут обанкротиться, и деньги будут потеряны.
В этом случае из банков произойдет огромный отток ликвидности и вся схема с агрегатом М1, с агрегатом М2, с так называемой денежной базой. Все кредитование полетит в неизвестном направлении. А если цифровой доллар при рождении сразу обретет массовый характер, то у банковской системы дебет может не сойтись с кредитом.
Крипто-доллар, или крипто-евро, или е-гривна, да и любая другая валюта создадут совершенно иные условия, при которых современная экономическая наука просто сломается. Финансовая система при этом может оказаться вообще в совершенно новой неизведанной системе координат.
Для экономической теории и финансов при этом возникнет множество вопросов, на которые еще нет ответов. Нет ни концепций, ни теорий.
Как в такой системе центробанки будут регулировать скорость циркуляции денег, как они будут проводить свою монетарную политику, как эмитировать эти крипто-деньги и еще множество «как»?
Цифровой доллар, гривна, евро и другие
Китай уже выпустил свой цифровой юань, но пока в небольшом объеме, который не может изменить правила игры в финансовой сфере.
Власти Поднебесной экспериментируют, и подробностей о планах, и о том, как Китай хочет встроить свой цифровой e-CNY в финансовую систему, я не знаю. Могу только сказать, что они отражают крипто-юань как часть денежного агрегата М0, то есть приравняли их к наличным деньгам в обращении.
Но глава ЕЦБ Кристин Лагард вероятно, в том числе, ввиду вышеизложенного мной, буквально недавно заявила, что «Криптовалюты — это не валюты. Точка».
ФРС США много говорит о цифровом долларе, но не решается его выпустить. И у них вероятно, в текущий момент вопросов относительно цифрового доллара больше, чем ответов. И монетарные власти во всем мире сейчас осторожно изучают этот вопрос. Ведь дело вовсе не в технических вопросах и не в протоколах. Дело в экономической теории.
Что касается властей Украины, то, например, мне абсолютно непонятно, почему Зеленский делегировал создание цифровой гривны Министерству Цифровой Трансформации, и моему тезке Михаилу Федорову.
Это ведомство далеко от теории экономики и финансов. И такое решение наводит меня на мысль, что наши власти смотрят на цифровую гривну больше как на технический вопрос, а не вопрос, касающийся монетарной политики и экономической теории в целом. А такой подход меня пугает.
Я не знаю планов и мыслей украинских властей, но я бы предостерег от создания цифровой гривны без изучения вышеупомянутых вопросов. Вопрос о цифровых валютах от государства — это гораздо больший вопрос, чем просто создание протокола.
Выгода от введения
Но не все так плохо, неизведанное не означает плохо. Если подумать, то криптовалюты могут встроиться в текущую финансовую систему. Тот же е-доллар будет входить в агрегат М0 и М1, но при этом он не будет трансформироваться в М2. То есть он не создаст мультипликативный эффект по увеличению денежной массы. В этом случае соотношение М0 и М1 к М2 станет меньше, чем без криптовалюты.
И тут возникает такой момент, что денежная масса — это именно М2, а не М1 или М0. Все остатки на счетах у людей и компаний и на текущих счетах и на депозитах — это деньги. А в этом случае при той же величине агрегата М2, понадобится больший объем денежной базы.
Михаил Федоров, аналитик
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