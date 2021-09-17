Xiaomi представила беспроводные наушники с шумоподавлением за $110

Xiaomi анонсировала полностью беспроводные наушники погружного типа Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro), продажи которых начнутся в ближайшее время.
Finance.ua как портал, который интересуется техноновинками, решил рассказать о характеристиках наушников.
Особенности. Модули-вкладыши получили конструкцию с довольно длинной «ножкой». За беспроводной обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.2. Сертификация IP55 означает защиту от пыли и влаги.
Фото: gizchina.com
Реализована система адаптивного активного шумоподавления, способная справляться с нежелательными звуками с уровнем громкости до 40 дБ. Кроме того, реализованы средства пространственного звучания.
Качество звука. Наушники обеспечивают звук высокого качества. Упомянута поддержка кодеков SBC, AAC и LHDC 4.0. Заявленное время автономной работы с учётом промежуточных подзарядок от сопутствующего футляра достигает 27 часов.
Цена. Xiaomi предложит версии Mi True Wireless Earphones 3 Pro в трёх вариантах цветового исполнения: белом, чёрном и тёмно-зелёном. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 110 долларов США.
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