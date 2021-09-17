Украина обжалует новый газовый контракт Венгрии и РФ

Украинская сторона намерена обжаловать новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации в обход территории Украины. В частности, через Европейскую комиссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
«Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Венгрия подпишет с Россией договор о транзите газа в обход Украины, он рассчитан на 15 лет, есть возможность пересмотра условий через 10 лет.
Украинская сторона уже отреагировала на недружественный шаг Будапешта, перенеся заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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