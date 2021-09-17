Какой банк чаще всего отказывает в выдаче госипотеки

По состоянию на 20 сентября в рамках программы «Доступная ипотека» было выдано 838 кредитов на сумму 714,1 млн грн.

Об этом говорится в отчете, имеющемся в распоряжении «Минфина».

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Общий уровень одобрения заявок банками — чуть менее 70%. Однако разница между игроками существенна. Так, реже всех отказывает Кредобанк, а чаще всех — государственный Ощадбанк.

Доля утвержденных заявок:

Кредобанк — 88%;

Глобус — 70%;

ПриватБанк — 68%;

Укргазбанк — 64%;

Ощадбанк — 57%.

Лидеры:

несмотря на то, что участниками госпрограммы значатся 17 банков, реально кредитуют только 5. При этом 3 из них — госбанки;

лидер — Кредобанк, который выдал 224 кредита на 190,6 млн грн;

второе место — за Укргазбанком, выдавший 161 займов на 152 млн грн;

всего на один кредит отстает Ощадбанк с общей суммой выдач 139,5 млн грн;

четвертую позицию занимает небольшой банк «Глобус» с 142 кредитами на 121,1 млн грн;

замыкает пятерку государственный ПриватБанк (138 кредитов на 98,1 млн грн), для которого ипотека не является приоритетным направлением.

Еще три банка имеют на своем счету лишь единичные выданные ипотеки. Так, банк «Альянс» предоставил 7 кредитов на 7,5 млн грн. ОТП Банк выдал всего 4 кредита на 3,1 млн грн и банк «Львов» 2 кредиты на 2,2 млн грн.

10 банков так и не открыли счет. В их числе — преимущественно небольшие игроки, главным образом с украинскими владельцами. Из крупных можно отметить Таскомбанк, Мегабанк. Единственный банк с западным капиталом — Правэкс банк.

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