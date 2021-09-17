Какой банк чаще всего отказывает в выдаче госипотеки

По состоянию на 20 сентября в рамках программы «Доступная ипотека» было выдано 838 кредитов на сумму 714,1 млн грн.
Об этом говорится в отчете, имеющемся в распоряжении «Минфина».
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Общий уровень одобрения заявок банками — чуть менее 70%. Однако разница между игроками существенна. Так, реже всех отказывает Кредобанк, а чаще всех — государственный Ощадбанк.
Доля утвержденных заявок:
Лидеры:
Еще три банка имеют на своем счету лишь единичные выданные ипотеки. Так, банк «Альянс» предоставил 7 кредитов на 7,5 млн грн. ОТП Банк выдал всего 4 кредита на 3,1 млн грн и банк «Львов» 2 кредиты на 2,2 млн грн.
10 банков так и не открыли счет. В их числе — преимущественно небольшие игроки, главным образом с украинскими владельцами. Из крупных можно отметить Таскомбанк, Мегабанк. Единственный банк с западным капиталом — Правэкс банк.
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