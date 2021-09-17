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Какой банк чаще всего отказывает в выдаче госипотеки

Какой банк чаще всего отказывает в выдаче госипотеки

По состоянию на 20 сентября в рамках программы «Доступная ипотека» было выдано 838 кредитов на сумму 714,1 млн грн.

Об этом говорится в отчете, имеющемся в распоряжении «Минфина».

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Общий уровень одобрения заявок банками — чуть менее 70%. Однако разница между игроками существенна. Так, реже всех отказывает Кредобанк, а чаще всех — государственный Ощадбанк.

Доля утвержденных заявок:

  • Кредобанк — 88%;
  • Глобус — 70%;
  • ПриватБанк — 68%;
  • Укргазбанк — 64%;
  • Ощадбанк — 57%.

Лидеры:

  • несмотря на то, что участниками госпрограммы значатся 17 банков, реально кредитуют только 5. При этом 3 из них — госбанки;
  • лидер — Кредобанк, который выдал 224 кредита на 190,6 млн грн;
  • второе место — за Укргазбанком, выдавший 161 займов на 152 млн грн;
  • всего на один кредит отстает Ощадбанк с общей суммой выдач 139,5 млн грн;
  • четвертую позицию занимает небольшой банк «Глобус» с 142 кредитами на 121,1 млн грн;
  • замыкает пятерку государственный ПриватБанк (138 кредитов на 98,1 млн грн), для которого ипотека не является приоритетным направлением.

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Еще три банка имеют на своем счету лишь единичные выданные ипотеки. Так, банк «Альянс» предоставил 7 кредитов на 7,5 млн грн. ОТП Банк выдал всего 4 кредита на 3,1 млн грн и банк «Львов» 2 кредиты на 2,2 млн грн.

10 банков так и не открыли счет. В их числе — преимущественно небольшие игроки, главным образом с украинскими владельцами. Из крупных можно отметить Таскомбанк, Мегабанк. Единственный банк с западным капиталом — Правэкс банк.

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По материалам Минфин.com.ua
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