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В США планируют запустить онлайн-платформу для проведения IPO

В США планируют запустить онлайн-платформу для проведения IPO

В США крупные банки и инвестиционные компании намерены до конца 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций (IPO).

Как сообщает The Wall Street Journal, созданием новой системы займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG).

По информации издания, эта компания уже разработала платформу, предоставляющую данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, дополнительных эмиссиях и IPO, а также об организаторах этих сделок.

Затем компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это устно по телефону.

Онлайн-платформа позволит потенциальным покупателям ценных бумаг видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними. После прайсинга они смогут узнать итоги, включив вечером компьютер, а не дожидаться следующего утра для звонка в банк.

По материалам Дело
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