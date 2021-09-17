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Сколько украинцев владеют земельными паями (опрос)

Сколько украинцев владеют земельными паями (опрос)

Согласно опросу Центра Разумкова, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они владеют землей, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления).

Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, рассказывает, поддерживают ли украинцы его открытие, на каких условиях и какой защиты своих интересов ожидают.

Как показал исследования, большинство украинцев, владеющих землей, все же утверждают, что владеют ею официально в разных формах. У 24% есть официально оформленный приусадебный участок (огород), 16% – и земельный пай, и приусадебный участок, а у 7% есть земельный пай (паи).

Больше всего граждан, у которых нет никакой земли в собственности, проживает на востоке – 56%, и юге Украины – 51%. Интересно, что именно в этих регионах жители чаще, по сравнению с другими регионами, принципиально выступали против рынка земли.

Ожидаемо, что граждан, которые владеют землей, больше в селах – 77%, и меньше в поселках городского типа – 56% и городах – 39%.

Как используют земли:

  • большинство украинцев, владеющих землей, выращивают на ней продукты для нужд собственной семьи (62%), или на продажу (5%);
  • еще 27% сдают землю в аренду официально (имеются все соответствующие документы);
  • 10% – неофициально сдают землю в аренду (устное соглашение);
  • только 7% процентов украинцев отметили, что земля простаивает и не обрабатывается.

Поддерживают ли открытие рынка земли и на каких условиях? 53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде. 37% полагают, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

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Мнения сторонников рынка расходятся в том, каким должен быть этот рынок. Всего 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли по определенным условиям:

  • 27% украинцев считают, что землю продавать можно, но не иностранцам;
  • 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничения на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство;
  • 10% поддерживают рынок, если есть законодательно закрепленная минимальная цена, ниже которой земля продаваться-покупаться не может.

Как защитить права граждан после открытия рынка:

  • 25% украинцев считают, что защита владельцев паев от угроз лиц, желающих скупить или захватить земли, является одним из необходимых шагов, который позволит защитить права граждан после открытия рынка земли;
  • еще 21% назвал необходимым шагом установление жестких требований по сохранению и восстановлению плодородия земли для крупных собственников и арендаторов;
  • схожую по сути меру, а именно – установить жесткий контроль за соблюдением экологических норм производства новыми владельцами земли – предлагают еще 18% украинцев;
  • к тому же около по 20% украинцев предлагают защитить от продажи зе́мли общего пользования, которые имеют важное значение для местных общин, и предоставить беспроцентные кредиты мелким самостоятельным производителям и фермерам на покупку земли или техники.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля 2021 года в Украине был снят мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения;
  • до 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица – граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки;
  • по состоянию на конец августа средняя цена участков, находящихся в собственности/аренде, составляет 27,21 тыс. грн за га;
  • на сегодняшний день самая высокая цена зафиксирована на Киевщине (42,2 тыс. грн/га), в Одесской области (39,9 тыс. грн/га) и Винницкой 37 тыс. грн/га);
  • самая низкая стоимость земли сейчас на Житомирщине (15,9 тыс. грн/га) и Донетчине (17,5 тыс. грн/га).

Земля в Украине: как ее продавать и что для этого нужно

По материалам Finance.UA
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