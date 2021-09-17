Сколько украинцев владеют земельными паями (опрос)

Согласно опросу Центра Разумкова, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они владеют землей, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления).
Finance.ua как портал, который следит за рынком земли, рассказывает, поддерживают ли украинцы его открытие, на каких условиях и какой защиты своих интересов ожидают.
Как показал исследования, большинство украинцев, владеющих землей, все же утверждают, что владеют ею официально в разных формах. У 24% есть официально оформленный приусадебный участок (огород), 16% – и земельный пай, и приусадебный участок, а у 7% есть земельный пай (паи).
Больше всего граждан, у которых нет никакой земли в собственности, проживает на востоке – 56%, и юге Украины – 51%. Интересно, что именно в этих регионах жители чаще, по сравнению с другими регионами, принципиально выступали против рынка земли.
Ожидаемо, что граждан, которые владеют землей, больше в селах – 77%, и меньше в поселках городского типа – 56% и городах – 39%.
Как используют земли:
Поддерживают ли открытие рынка земли и на каких условиях? 53% украинцев поддерживают идею рынка земли в том или ином виде. 37% полагают, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.
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Мнения сторонников рынка расходятся в том, каким должен быть этот рынок. Всего 5% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. Остальные граждане поддерживают куплю-продажу земли по определенным условиям:
Как защитить права граждан после открытия рынка:
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