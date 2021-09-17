0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

АУБ инициирует создание нового банковского продукта

АУБ инициирует создание нового банковского продукта

Ассоциация украинских банков обсуждает возможность создания новой кредитной программы, передает пресс-служба АУБ.

Новый банковский продукт, о создании которого задумались в АУБ, призван увеличить число участников аукционов по продаже госимущества, поднять цену лотов и, соответственно, обеспечить поступление в госбюджет «значительно больших сумм от продажи госсобственности».

Президент АУБ Андрей Дубас объясняет принципы работы предложенной Ассоциацией программы.

«Например, у потенциального покупателя есть 5 млн гривен, и он заинтересован в приобретении конкретного объекта госимущества. Стартовая цена объекта может быть 3 млн гривен. Но покупатель понимает, что во время торгов цена может вырасти и превысить 5 млн гривен, на которые он рассчитывает. И когда заработает предложенная нами программа, покупатель может заранее обратиться в банк и согласовать получение целевого кредита в размере 1 или 2 млн», — рассказывает эксперт.

В итоге, добавляет он, во время торгов предприниматель может не ограничиваться собственными средствами, рассчитывая, в том числе, и на часть средств, привлеченных от банка.

По словам Президента АУБ Андрея Дубаса, в данной ситуации выигрывают все — от ФГИ, который получает возможность привлечь большее количество участников торгов, и банка, у которого появляется заемщик, который дает под кредит в 1 млн гривен залог стоимостью 6 млн, до клиента, который покупает необходимый объект.

«В госбюджет таким образом поступают значительно большие суммы от продажи государственной собственности, а следовательно, выигрываем мы все», — отмечает Президент АУБ.

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.