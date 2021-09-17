АУБ инициирует создание нового банковского продукта

Ассоциация украинских банков обсуждает возможность создания новой кредитной программы, передает пресс-служба АУБ.

Новый банковский продукт, о создании которого задумались в АУБ, призван увеличить число участников аукционов по продаже госимущества, поднять цену лотов и, соответственно, обеспечить поступление в госбюджет «значительно больших сумм от продажи госсобственности».

Президент АУБ Андрей Дубас объясняет принципы работы предложенной Ассоциацией программы.

«Например, у потенциального покупателя есть 5 млн гривен, и он заинтересован в приобретении конкретного объекта госимущества. Стартовая цена объекта может быть 3 млн гривен. Но покупатель понимает, что во время торгов цена может вырасти и превысить 5 млн гривен, на которые он рассчитывает. И когда заработает предложенная нами программа, покупатель может заранее обратиться в банк и согласовать получение целевого кредита в размере 1 или 2 млн», — рассказывает эксперт.

В итоге, добавляет он, во время торгов предприниматель может не ограничиваться собственными средствами, рассчитывая, в том числе, и на часть средств, привлеченных от банка.

По словам Президента АУБ Андрея Дубаса, в данной ситуации выигрывают все — от ФГИ, который получает возможность привлечь большее количество участников торгов, и банка, у которого появляется заемщик, который дает под кредит в 1 млн гривен залог стоимостью 6 млн, до клиента, который покупает необходимый объект.

«В госбюджет таким образом поступают значительно большие суммы от продажи государственной собственности, а следовательно, выигрываем мы все», — отмечает Президент АУБ.