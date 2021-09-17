Как менялся внешний и государственный долг Украины (инфографика)

По итогам второго квартала 2021 года, Украина нарастила свой государственный долг на два миллиарда долларов, суммарно он составил 125,3 млрд долларов.
Столько страна задолжала по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.
В 2011 году мировой долг составлял 202,2 трлн долларов. В течение 11 лет он преимущественно рос. По состоянию на первое полугодие 2021-го он достиг 296 трлн долларов.
В 2014 году составил 216,3 трлн долларов, что было на 0,7% меньше, чем в предыдущий год. В 2015 году мировой долг уменьшился до 212,9 трлн долларов (на 1,6%). В дальнейшем долг лишь рос, больше всего – в 2020 году (на 12,3%).
Валовой внешний долг Украины по итогам 10 лет почти не изменился, однако были периоды заметных колебаний.
В 2011 году внешний долг составил 126,2 млрд долларов. За два года он вырос до 142,1 млрд долларов. С 2014 года до 2016 долг уменьшился до 112,5 млрд долларов (на 4,4% относительно предыдущего года).
С 2017 года внешний долг преимущественно рос – до 125,3 млрд долларов, по итогам первого полугодия 2021 года.
Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году составил 59,2 млрд долларов. Это средства, которые государство задолжало перед всеми кредиторами (юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и т.д.).
Два года он рос, а в 2014-2015 годах снизился до 65,5 млрд долларов. Затем долг увеличивался – до 92,5 млрд долларов по итогам первого полугодия 2021 года.
В целом, в 2014 и 2015 годах наблюдалось снижение и внешнего, и государственного долгов Украины, а также мирового долга.
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