По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,341 млн грн и 39,292 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 29), максимальный курс продажи доллара 26,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,67-26,68 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 69,633 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7770 – 57 775

26,7000 – 20 000

26,6900 – 15 000

26,6800 – 72 222

26,6800 – 33 333

26,6700 – 30 000

26,6700 – 888

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6700 – 20 000

26,6700 – 63 336

26,6800 – 20 000

26,6800 – 20 000

26,6800 – 23 000

26,6800 – 30 000

26,6800 – 70 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,7295 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,6947 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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