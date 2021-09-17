0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Газовая компания Фирташа выиграла суд у Укртрансгаза на 1,7 млрд грн

Газовая компания Фирташа выиграла суд у Укртрансгаза на 1,7 млрд грн

Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области в пользу «Криворожгаза».

Дело касается взыскания 1,69 млрд грн задолженности за услуги балансирования объемов природного газа, пишет Finbalance.

Суд первой инстанции решил, что объем газа, поставленный «Нафтогазом» производителям тепловой энергии, был правильно квалифицирован ответчиком как таковой, что поставленный в соответствии с согласованными договорами между «Нафтогазом» и предприятиями ТКЭ, а истцом ошибочно отнесен к объемам небаланса ответчика.

Апелляционный суд отметил, что составленные истцом односторонние акты урегулирования ежесуточных небалансов не являются надлежащими доказательствами, которые бы определяли объемы и, соответственно, стоимость услуг балансировки газа.

Отметим, что компания «Криворожгаз «входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Ранее «Укртрансгаз» сообщал, что участники рынка задолжали ему за негативные небалансы в 2016—2019 годах 43,6 млрд грн. При этом госкомпания подала 68 исков на 45,4 млрд грн с учетом штрафов.

В ОГТСУ заявили, что обл- и горгазы задолжали Оператору ГТС за отобранный из магистральных газопроводов газ 9,2 млрд грн. Из них 6,7 млрд грн приходится на предприятия группы Фирташа.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.