Газовая компания Фирташа выиграла суд у Укртрансгаза на 1,7 млрд грн

Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области в пользу «Криворожгаза».

Дело касается взыскания 1,69 млрд грн задолженности за услуги балансирования объемов природного газа, пишет Finbalance.

Суд первой инстанции решил, что объем газа, поставленный «Нафтогазом» производителям тепловой энергии, был правильно квалифицирован ответчиком как таковой, что поставленный в соответствии с согласованными договорами между «Нафтогазом» и предприятиями ТКЭ, а истцом ошибочно отнесен к объемам небаланса ответчика.

Апелляционный суд отметил, что составленные истцом односторонние акты урегулирования ежесуточных небалансов не являются надлежащими доказательствами, которые бы определяли объемы и, соответственно, стоимость услуг балансировки газа.

Отметим, что компания «Криворожгаз «входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Ранее «Укртрансгаз» сообщал, что участники рынка задолжали ему за негативные небалансы в 2016—2019 годах 43,6 млрд грн. При этом госкомпания подала 68 исков на 45,4 млрд грн с учетом штрафов.

В ОГТСУ заявили, что обл- и горгазы задолжали Оператору ГТС за отобранный из магистральных газопроводов газ 9,2 млрд грн. Из них 6,7 млрд грн приходится на предприятия группы Фирташа.