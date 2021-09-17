Газовая компания Фирташа выиграла суд у Укртрансгаза на 1,7 млрд грн

Центральный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области в пользу «Криворожгаза».
Дело касается взыскания 1,69 млрд грн задолженности за услуги балансирования объемов природного газа, пишет Finbalance.
Суд первой инстанции решил, что объем газа, поставленный «Нафтогазом» производителям тепловой энергии, был правильно квалифицирован ответчиком как таковой, что поставленный в соответствии с согласованными договорами между «Нафтогазом» и предприятиями ТКЭ, а истцом ошибочно отнесен к объемам небаланса ответчика.
Апелляционный суд отметил, что составленные истцом односторонние акты урегулирования ежесуточных небалансов не являются надлежащими доказательствами, которые бы определяли объемы и, соответственно, стоимость услуг балансировки газа.
Отметим, что компания «Криворожгаз «входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.
Ранее «Укртрансгаз» сообщал, что участники рынка задолжали ему за негативные небалансы в 2016—2019 годах 43,6 млрд грн. При этом госкомпания подала 68 исков на 45,4 млрд грн с учетом штрафов.
В ОГТСУ заявили, что обл- и горгазы задолжали Оператору ГТС за отобранный из магистральных газопроводов газ 9,2 млрд грн. Из них 6,7 млрд грн приходится на предприятия группы Фирташа.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам в Польше предлагают зарплату в 78 тыс. грн: кто востребованВчера, 08:38 - 23237 13
В Кривом Роге полиция разоблачила в квартире майнинговую ферму криптовалюты2 ч. назад - 580 8
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 3841 7
В Украине хлеб может подорожать на 25% – Новак10 ч. назад - 698 6
Витренко рассказал об обязательном условии сертификации «Северного потока-2»4 ч. назад - 481 5
По всей Украине дорожают «однушки»: цены по регионамВчера, 20:50 - 4972 1
Украинцам не стоит рассчитывать на серьезные суммы при накопительной пенсии — экономистВчера, 21:21 - 3841 7
Украинцам разрешили оформлять покупку-продажу авто в режиме онлайн6 ч. назад - 2180 1
BMW отказывается выпускать электромобили с большим запасом ходаВчера, 17:33 - 2078 1
Ставки по автокредитам снизились в 1,5-2 раза: банкиры объяснили причинуВчера, 16:04 - 1878 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1490 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 413 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1438 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1032 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1012 5